Pre četiri godine Milica Gutović izgubila je oca, a sa njim i deo sveta koji više nikada neće biti isti. Milan Lane Gutović, legendarni glumac i umetnik koga je voleo ceo region, ostavio je neizbrisiv trag na sceni – ali ono što je ostavio iza sebe van nje, njegovoj ćerki Milici donelo je neizvesnost, sumnje i borbu sa pitanjima na koje odgovore možda nikada neće dobiti.

U trenutku najveće tuge, Milica se suočava sa dodatnim teretom - saznanjima o navodnom usmenom testamentu koji menja sve, nestankom očeve lične imovine, i finansijskim transakcijama koje bude zebnju i sumnju.

- Tri svedoka su dala izjavu pred sudom prisećajući se navodne poslednje volje moga oca. Ovaj usmeni testament nema nikakav potpis, već mi nekome mora da verujemo na reč. Moj otac je preminuo 25. avgusta 2021. godine u bolnici VMA u vreme pandemije. U stanju šoka i pod jakim sedativima, u tom momentu je pod maskom espiratora. U tom momentu, na sve moje pokušaje i borbe da uđem u bolnicu su bezuspešne. Svi odbijaju tu mogućnost. Međutim, ta pravila nisu za sve važila, uvedena su dva čoveka koja nisu bila ni u kakvom krvom srodstvu sa mojim ocem. Svo troje su svedoci lažnog usmenog zaveštanja - ispričala je Milica.

O ovoj temi govorili su gosti emisije "Redakcija" Jovanka Zečević, advokat i Smilja Stanković, Udruženje penzionera "Mimoza".

Zečević ističe da je Miličina situacija vrlo nezhahvalna jer je u pitanju usmeni testament, koji se na teži način proverava:

- Milica se našla u jednoj vrlo teškoj situaciji, prvo gubitak oca, a onda i cela ova situacija koja se desila. Vrlo je nezgodan taj moment smrti koji onda praktično postavlja pitanje te imovine koja u tom trenutku ostaje. Pitanje je ko će brže da se zaključa u neki stan, da u njemu ostane dok se ne sprovede ostavinski postupak da bi neko drugi u taj stan na koji takođe ima pravo ušao. Nezgodno je što uvek do poseda imovine brže stigne lice koje je bilo poslednje u kontaktu sa licem koje premine. Tako da je vrlo nezgodno dati odgovor kako vi da zaštitite faktički imovinu koja je još uvek neraspoređena i koja treba da bude predmet ostavinskog postupka - kaže Zečević i dodaje:

- Dobro je za života rasporediti svoju imovinu deci. Da ne bi ste došli upravo u ovu poziciju da deca koja takođe imaju pravo na nasledstvo budu nezaštićena. Najidealnije je da se svaka imovina na neki način blokira, zatvori do momenta dok se ne rasporedi. Vrlo je teško dati savet, jer obično onaj koji je brži, on uspe da ostane u nekretnini. To trajanje ostavinskog postupka dovede do toga da imate čak i nekako gubitak vrednosti toga što treba da nasledite, jer protiče vreme. Usmeni testament je vrlo redak. Sem što vas nekad bolest zatekne. Često je taj moment prosto straha od smrti prisutan da vi nešto ne rasporedite. Ovde je iskorišćena situacija njegovog boravka u bolnici i vrlo teškog zdravstvenog stanja u kojem se on u tom trenutku nalazio.

Stanković naglašava da je korist preovladavala kod medicinskih radnika, advokata, majstora kao i svake osobe koja je poznavala starijeg čoveka sa imovinom:

- To su uvek one osobe koje su vam najbliže. Na lošem glasu su bile medicinske sestre koje rade kućnu negu. One dođu okupaju vas, daju vam terapiju i vi steknete poverenje u njih kao starija osoba. Zatim, majstori, domaćice i tako dalje. Vi se vežete za takvu osobu i podsvesno mislite da će vam biti potrebna. Ona polako priprema teren jer vidi da je neka starija osoba sama, da nema bliskih rođaka. Tu se dešava potreba sa obe strane, ali sa nekom uslugom. Zakon je to vrlo lepo regulisao - niko nema pravo od ovih službenih lica da sklapa ugovor o doživotnom izdržavanju - kaže Stanković i dodaje:

- Usamljenost, samoća, bolest i socijalni status su ključni za ovu situaciju. Osnovni razlog je strah od smrti, nemoći. Lane Gutović je jedan veoma pametan čovek, ali nije sastavio testament. Doduše, niko nije znao da će do epidemije doći, ni da će biti u tako teškom stanju. Možda je on shvatio da je kraj u trenutku kada je tražio usmeno zaveštanje. Najgora moguća solucija je to. Nemojte čekati taj trenutak da se suočite sa konkretnom opasnošću, naš život podrazumeva i taj konačni deo. Ako to uradite u poslednjem trenutku, sigurno će nekog povrediti.

