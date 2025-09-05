Slušaj vest

Ljubiša Samardžić, jedan od najvoljenijih i najcenjenijih glumaca sa prostora bivše Jugoslavije, preminuo je 8. septembra 2017. godine u Beogradu, u 81. godini života.

Borba sa bolešću

Samardžiću je 2014. godine dijagnostikovan tumor na mozgu. Lekari su tada prognozirali da mu je ostalo svega nekoliko meseci života. Međutim, kao i junaci koje je tumačio na filmu, Ljubiša nije odustajao. Prošao je kroz teške operacije, zračenja i dug oporavak, a pomoć je tražio i u inostranstvu – u Nemačkoj i Italiji, gde su mu pružene najnaprednije terapije.

Prvi simptomi pojavili su se iznenada: vrtoglavice, gubitak ravnoteže i problemi sa govorom. Nakon detaljnih pregleda, uključujući magnetnu rezonancu, otkriven je agresivan oblik tumora. Iako je dijagnoza bila teška, Samardžić je verovao u oporavak i borio se hrabro, ali o bolesti nikada nije govorio javno. Nije želeo da ga ljudi pamte po patnji, već po ulogama koje su obeležile epohu jugoslovenskog filma.

Poslednji dani života

Poslednje mesece Ljubiša je proveo u porodičnom domu, okružen suprugom, decom i unucima. Nije tražio sažaljenje, niti publicitet oko svoje bolesti. Do poslednjeg trenutka ostao je miran i dostojanstven, razmišljajući o filmu, glumi i životu. Porodica je otkrila da je kraj dočekao pomiren sa sobom i svetom, baš kao što je i želeo, piše Stil.

Portret Ljubiše Samardžića – legenda jugoslovenskog filma
Poslednja želja velikana

Njegova poslednja želja bila je jednostavna, ali duboko simbolična – da ga ljudi pamte po filmovima, a ne po bolesti i smrti. Nije želeo veliku komemoraciju niti medijsku buku. Tražio je da ga isprate tiho i skromno, baš kao što je živeo.

Sahranjen je na Novom groblju u Beogradu, u prisustvu porodice, prijatelja i kolega. Njegove uloge – Šurda, doktor Mladen, inspektor Boško Simić i mnoge druge – ostale su da govore za njega i da ga čine besmrtnim u sećanju publike.

