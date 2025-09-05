Slušaj vest

Glumca Predraga Smiljkovića publika širom Srbije i regiona zavolela je zahvaljujući kultnoj seriji „Porodično blago“, gde je tumačio nezaboravni lik Tihomira Stojkovića – Tike Špica. Danas, popularni glumac slavi svoj 56. rođendan, a i dalje ostaje veran glumi i svom rodnom kraju.

Tika Špic i šešir bez koga ga ne prepoznaju

Iako su prošle decenije od emitovanja serije, Predrag Smiljković i dalje je najpoznatiji kao Tika Špic. Na ulici ga i danas mnogi oslovljavaju imenom omiljenog lika, ali ono što otkriva kroz šalu jeste da ga ljudi često ne prepoznaju bez rekvizita koji je postao njegov zaštitni znak.

„Tika nosi šešir i brkove, ja ne. Kada to skinem, teško me prepoznaju. Čak ni policajci ne znaju o kome je reč, pa mi pišu prijave i šalju kod sudije za prekršaje. Ljudi osete da me znaju odnekle, ali ne povezuju odmah sa Tikom Špicem. Desi se da me prodavačica u radnji pita: Ma, odakle se mi znamo?, a ja joj kažem da sam taksista ili vozač autobusa“, rekao je jednom prilikom glumac uz osmeh.

Glumačka karijera nakon serije

Smiljković se nije zaustavio na kultnoj ulozi Tike Špica. Publika ga je gledala i u popularnoj seriji „Vojna akademija“, a redovno nastupa i u Narodnom pozorištu u Leskovcu. Uprkos uspešnoj karijeri i mogućnostima koje pruža Beograd, on se odlučio za mirniji život van prestonice.

Predrag Smiljković bez šešira i brkova Foto: Kurir Televizija

Život u Vlasotincu

Predrag Smiljković živi u Vlasotincu, mestu kome se uvek vraća i o kome rado priča. U više navrata isticao je da mu život u Beogradu nije primamljiv, te da svoj mir, inspiraciju i sreću pronalazi upravo u rodnom kraju.

