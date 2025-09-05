Slušaj vest

Ministarstvo kulture Republike Srbije otkupilo je na aukciji u nemačkoj kući „Schloss Ahlden“ vredan predmet iz dvorskog mobilijara dinastije Obrenović – srebrni svećnjak iz prve polovine 19. veka.

Reč je o najvećem do sada pronađenom predmetu od srebra koji je pripadao srpskom dvoru. Petokraki svećnjak u Ampir stilu, ukrašen skulpturom boginje pobede Nike (Viktorije), težak je 8 kilograma i 30 grama i visok 78 centimetara. Izradio ga je poznati bečki zlatar Anton Kol, a na njegovom podnožju nalazi se u srebru izliven grb Kraljevine Srbije.

Povratak kulturnog blaga u Otadžbinu

Ministar kulture Nikola Selaković na svom Instagram profilu istakao je da je ovaj otkup od velikog značaja za očuvanje srpske kulturne baštine:

Pogledajte u galeriji kako izgleda svećnjak:

„Nastavljamo da prikupljamo i otkupljujemo srpsko kulturno blago rasuto po svetu i da ga vraćamo u Otadžbinu. U ovom svećnjaku, koji nakon decenija lutanja po svetu vraćamo kući, ima mnogo simbolike i zato me njegov otkup čini posebno ponosnim“, napisao je Selaković.

Ovaj istorijski značajan svećnjak biće čuvan kao deo nacionalnog blaga Srbije i svedočiće o bogatoj umetničkoj i kulturnoj tradiciji dvora Obrenovića.

