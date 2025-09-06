Slušaj vest

Hadži Petar Božović stigao je na Zlatibor pred zatvaranje prvog Nacionalnog festivalu filma i televizije. Bard pozorišta i sedme umetnosti ovogodišnji je laureat priznanja za životno delo. Prošle godine ona je pripala njegovom kolegi Aleksandru Berčeku.

Božović je redovni gost Zlatibora. Pre neku godinu dobio je nagradu za životnu delo na Festival sportskog filma. Svoju najveću ljubav i suprugu Snežanu upoznao je na ovoj planinskoj lepotici.

Foto: Kurir

Ljubav otpočela je pre dosta godina na Zlatiboru u Centru za mršavljenje „Čigota“, a Kurir svojevremeno otkriva nepoznate detalje o njihovoj ljubavi.

"Moja Sneža je iz Beograda, a upoznali smo se u Čigoti, gde smo oboje boravili. Sedeo sam pored recepcije kad je ona došla da traži peškir, a ja prokomentarisao: „Dajte joj dva.“ Tada smo se pogledali i odmah zaljubili - rekao je Božović za Kurir.

Inače, popularni glumac iza sebe ima trogodišnji brak i sina Draška, a novu suprugu upoznao je u poznim godinama.

Foto: Kurir

"Da, to je nešto najlepše što mi se desilo. Kad malo uspori i zađe u godine, čoveku deluje kao da je sve prošlo i da više ništa ne može da ga iznenadi. A onda mi se desila Snežana. To je stvarno dar od boga i mislim da sam to i zaslužio - rekao je Božović koji je ostao upamćen kao nezaboravni Danilo Živić u najboljoj sportskoj TV seriji u našoj zemlji: “Više od igre” ostvario je stotine uloga u pozorištu, na filmu i televiziji, od kojih su mnoge za sva vremena, prave antologijske. Na filmu je to svakako Nikola Tesla.