Glumac Haži Petar Božović ovogodišnji je laureat priznanja za životno delo na Prvom nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT), koji se od 3. do 7. septembra održava na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Savet festivala doneo je odluku da ovo priznanje pripadne Božoviću za njegov izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji.

Foto: Kurir

„Festival je došao, mislim, u pravo vreme – u nevremenu kulturnih događanja. Kao da je digao ustanak i taj ustanak će biti proširen i uspeće. Zahvaljujući Zlatiboru, organizatorima i publici kojoj je više dosta rušenja. Mi smo željni da se napravi nešto ovako, ovakav festival koji ustvari podiže film na jedan još viši nivo. A i ljudima koji su radili celog života daje jedno zadovoljstvo celog tog posla, koje je inače večno služenje svome talentu koji ti je dao Bog“, rekao je Božović.

Foto: Kurir

Citirajući Njegoševe stihove „U vremenu i burnom žilištu“ izrazio je zahvalnost za priznanje: „U bilo koje vreme dobiti priznanje za životno delo je trenutak sreće“, dodao je glumac.

Svečana dodela priznanja Haži Petru Božoviću biće održana na zatvaranju festivala, u nedelju, 7. septembra kada će biti dodeljene i nagrade najboljim filmskim i televizijskim stvaraocima.

