Glumac Haži Petar Božović ovogodišnji je laureat priznanja za životno delo na Prvom nacionalnom festivalu filma i televizije
Glumac Haži Petar Božović ovogodišnji je laureat priznanja za životno delo na Prvom nacionalnom festivalu filma i televizije (NAFFIT), koji se od 3. do 7. septembra održava na Zlatiboru, u Novoj Varoši i Priboju. Savet festivala doneo je odluku da ovo priznanje pripadne Božoviću za njegov izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji.
„Festival je došao, mislim, u pravo vreme – u nevremenu kulturnih događanja. Kao da je digao ustanak i taj ustanak će biti proširen i uspeće. Zahvaljujući Zlatiboru, organizatorima i publici kojoj je više dosta rušenja. Mi smo željni da se napravi nešto ovako, ovakav festival koji ustvari podiže film na jedan još viši nivo. A i ljudima koji su radili celog života daje jedno zadovoljstvo celog tog posla, koje je inače večno služenje svome talentu koji ti je dao Bog“, rekao je Božović.
Citirajući Njegoševe stihove „U vremenu i burnom žilištu“ izrazio je zahvalnost za priznanje: „U bilo koje vreme dobiti priznanje za životno delo je trenutak sreće“, dodao je glumac.
Svečana dodela priznanja Haži Petru Božoviću biće održana na zatvaranju festivala, u nedelju, 7. septembra kada će biti dodeljene i nagrade najboljim filmskim i televizijskim stvaraocima.