Holivudska glumica srpskog porekla Lolita Davidović, zajedno sa suprugom, proslavljenim rediteljem i scenaristom Ronom Šeltonom, stigla je u Zlatiborski kraj na poziv idejnog tvorca Prvog nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) Predraga Gage Antonijevića. Tokom festivala, gosti će pratiti filmska ostvarenja koja su na programu i prisustvovaće dodeli nagrada za najbolje filmske i televizijske stvaraoce.

Boravi nekoliko dana na Zlatiboru

Boravak na Zlatiboru iskoristili su i za posetu manastiru Mileševa. Zadivljeni lepotama ovog kraja i gostoprimstvom domaćina, poklonili su se čuvenoj ikoni Belog anđela, iskazujući poštovanje prema njenoj duhovnoj i kulturnoj vrednosti. U neformalnom druženju sa monahinjama, Lolita Davidović je, u znak zahvalnosti, poslužila prisutne rakijom i uživala u toploj i srdačnoj atmosferi manastira. Posle manastira Mileševa, gosti iz Holivuda posetili su i manastir Banja u Pribojskoj banji.

Posete manastirima bile su prilika da slavna glumica i njen suprug, uz učešće na NAFFIT festivalu, upoznaju i duhovno bogatstvo Srbije.

Glumica je tokom karijere ostvarila značajne uloge u holivudskim ostvarenjima kao što su Blaze, Leap of Faith, Raising Cain, Intersection, Cobb, Jungle 2 Jungle i mnogim drugim.