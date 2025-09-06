Film „Kratko leto“ ruske rediteljke Nastje Korkije, u produkciji srpske produkcijske kuće Art & Popcorn, dobitnik je prestižne nagrade Lav budućnosti – „Luiđi de Laurentis“ za najbolji debitantski film na 82. Venecijanskom filmskom festivalu, navodi se u saopštenju za medije..

Nastja Korkija Foto: Jacopo Salvi

Rediteljka Nastja Korkija je prilikom prijema nagrade izjavila:

„Ovo je 1.291. dan invazije na Ukrajinu. Nikada nisam rat videla izbliza, ali već 1.291 dan osećam njegov uticaj. Kao radijacija, on uništava društvo iznutra. Iskreno se nadam da ćemo držati oči širom otvorene i pronaći snagu da zaustavimo rat.“

Stefan Mladenović i Miroslav Mogorović Foto: Alina Lugmanova

Miroslav Mogorović, koproducent filma iz Srbije, povodom osvajanja ovog značajnog priznanja je naveo: „Ponosan sam što je naš film Kratko leto ovenčan prestižnom nagradom Lav budućnosti na 82. Mostri u Veneciji. Ovo priznanje je ne samo potvrda izuzetnog talenta autorke Nastje Korkije i čitave filmske ekipe, već i snažan podstrek svima nama u Centru za filmsku umetnost Art & Popcorn, koji verujemo u moć novih filmskih glasova i originalnih kinematografskih vizija. Kratko leto je dokaz da se hrabrost i vera u nove generacije stvaralaca isplate – i to na najvećoj svetskoj sceni. Ova nagrada pripada i srpskoj kinematografiji u celini, jer pokazuje da naši filmovi imaju snagu da dotaknu publiku i izvan naših sadašnjih i bivših granica. Venecija je za nas početak jednog velikog puta, a nagrada Lav budućnosti dokaz da filmski snovi, kada se dele i neguju, mogu postati stvarnost“.

Ekipa filma i producent iz Srbije Miroslav Mogorović Foto: Pavel Karykhalin

Međunarodnim žirijem nagrade Lav budućnosti - „Luiđi de Laurentis“ najbolji debitantski film na 82. Venecijanskom filmskom festivalu predsedavala je škotska rediteljka Šarlot Vels, a u njegovom sastavu su i bili francusko-tunižanska rediteljka i producentkinja Eriž Seiri, kao i italijanski reditelj i scenarista Silvio Soldini.

Film je premijerno prikazan u takmičarskom programu „Dani autora“ i donosi intimnu priču o sedmogodišnjoj Kaći, devojčici pred polazak u školu, dok njeni baka i deka prolaze kroz ozbiljnu porodičnu krizu i nalaze se na ivici razdvajanja. Kroz poetski pogled na detinjstvo, autori se osvrću i na širi kontekst ruskog društva u vreme Drugog čečenskog rata i talasa terorističkih napada 2004. godine.

Maja Pleskovič Foto: Alina Lugmanova

Scenario potpisuju Nastja Korkija i Mihail Buškov, a film je sniman u avgustu i septembru 2024. godine na lokacijama u okolini Beograda, Bora, Perleza i još nekoliko mesta. Projekat je nastao kao koprodukcija kompanija Tam Tam (Nemačka), Totem (Francuska) i Art & Popcorn (Srbija).