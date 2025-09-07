Slušaj vest

Festival klasične muzike „Kustendorf klasik“ završen je dodelom nagrada mladim muzičkim talentima.

Prva nagrada festivala „Zlatna matrijoška“ dodeljena je Anji Riđešić, studentkinji četvrte godine klavira na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. „Srebrna matrijoška“ pripala je Ivanu Koltunovu, studentu harmonike na Ruskoj muzičkoj akademiji „Gnjesin“ dok je treća nagrada i „Bronzana matrijoška“, otišla u ruke sopranu Dunji Jeličić, sa Univerziteta za muziku i primenjene umetnosti u Manhajmu.

Foto: Slavko Garić

Žiri u sastavu dirigent Mihail Golikov, umetnički direktor i glavni dirigent Državnog simfonijskog orkestra Lenjingradske oblasti, dekan Akademije umetnosti u Novom Sadu, Zoran Krajišnik i Dušana Knežević, profesor klavira i kamerne muzike na konzervatorijumu CRD Arkje-Kašan, Francuska, odlučio je da zbog visokog nivoa koji su takmičari pokazali, nagrade specijalnim priznanjima još šest mladih muzičara. Specijalna priznanja festivala „Kustendorf klasik“ dobili su Julija Gordijenko (horna), Anton Sinjavski (bas trombon), Tatjana Borisova (violončelo), Jana Stanišić (klavir), Marija Tikmanova (sopran) i Nemanja Čamagić (harmonika).

Foto: Slavko Garić

Na zatvaranju festivala, publici na Mećavniku predstavili su se sopran Vasilisa Beržanskaja, koja je izvela arije i solo pesme Donicetija, Verdija, Čajkovskog i dr. kao i mladi violinista Uroš Adamović koji je sa svojim gudačkim ansamblom održao kraći koncert pod nazivom „Zvuci Balkana – sklad tradicionalnog i savremenog“.

„Kustendorf klasik“ zatvorio je osnivač festivala Emir Kusturica uz reči da je život maraton na čiji cilj niko ne želi da prođe prvi ali da je ono što život učesnika festivala čini drugačijim jeste da se bave divnom kategorijom umetnosti koja ih čini besmrtnima.

Foto: Slavko Garić

Festival „Kustendorf klasik“ zajednički je projekat renomiranog srpskog režisera Emira Kusturice i kompanije „Gasprom njeft“.

Kustendorf Klasik daje priliku mnogim izvođačima da prvi put nastupe na tako visokom nivou, da se upoznaju sa majstorima umetnosti, da podele iskustva i utiske sa vršnjacima iz drugih zemalja. I, što je najvažnije, festival postaje odskočna daska za razvoj muzičke karijere.

