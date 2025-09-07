U Kulturnom centru Zlatibora otvorena je izložba slika "Otkriću ti tajnu o savršenom životu" kao deo pratećeg programa Nacionalnog festivala filma i televizije . Slikarka Ana Petrović, koja živi u Kragujevcu, a studirala je u Italiji i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, prikazala je kako vidi čoveka i ženu koji su neki šumadijski Adam i Eva . Dosad je izlagala na više kolektivnih i 25 samostalnih izložbi.

Deo radova Ane Petrović



- Shvatila sam da moram ljudima da pokažem da je sreća upravo u onom što je najobičnije, svakodnevno i jednostavno, a to su priroda koja nas okružuje, životinje i ljubav. Šta čoveku više treba u životu? Zato sam želela da u svakoj slici posetilac pronađe nešto što će ga dotaći i da kaže: "Da, to je rešenje za moj život." Da vidi kozu koja jede jabuku, koja daje mleko i da u tome pronađe jednostavnu radost. Želim da svi budući posetioci shvate moju poruku, jer je veoma važno da čuvamo jedni druge - izjavila je umetnica, koja danas radi u upravi grada Kragujevca i zadužena je za kulturu.