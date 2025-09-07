Slušaj vest

U Kulturnom centru Zlatibora otvorena je izložba slika "Otkriću ti tajnu o savršenom životu" kao deo pratećeg programa Nacionalnog festivala filma i televizije. Slikarka Ana Petrović, koja živi u Kragujevcu, a studirala je u Italiji i na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, prikazala je kako vidi čoveka i ženu koji su neki šumadijski Adam i Eva. Dosad je izlagala na više kolektivnih i 25 samostalnih izložbi.

Deo radova Ane Petrović

Ana Petrović izložba Foto: Srđan Janković, Kurir

Od 2004. do 2012. godine bavila se rukovođenjem, primenjenim slikarstvom i dizajnom u Mećavnik gradu Emira Kusturice u Mokroj Gori. Dobitnica je nagrade Turistički cvet Turističke organizacije Srbije za najbolje osmišljene suvenire. Pored slikarstva, veliki izazov za nju je stvaranje idealnog srpskog suvenira.

Ana Petrović izložba
Ana Petrović Foto: Srđan Janković


- Shvatila sam da moram ljudima da pokažem da je sreća upravo u onom što je najobičnije, svakodnevno i jednostavno, a to su priroda koja nas okružuje, životinje i ljubav. Šta čoveku više treba u životu? Zato sam želela da u svakoj slici posetilac pronađe nešto što će ga dotaći i da kaže: "Da, to je rešenje za moj život." Da vidi kozu koja jede jabuku, koja daje mleko i da u tome pronađe jednostavnu radost. Želim da svi budući posetioci shvate moju poruku, jer je veoma važno da čuvamo jedni druge - izjavila je umetnica, koja danas radi u upravi grada Kragujevca i zadužena je za kulturu.

Ne propustiteKulturaHolivudska zvezda Lolita Davidović stigla na Zlatibor: Odmah posetila manastir Mileševu i poklonila se čuvenoj ikoni
Holivudska zvezda Lolita Davidović na Zlatiboru (5).jpg
KulturaPetra Božovića za Zlatibor vežu posebne uspomene: Suprugu je upoznao na Čigoti, evo kako je osvojio
IMG-20250906-WA0154.jpg
KulturaGlumac Endru Hovard za Kurir: Srbi su direktni i iskreni, vole rakiju... Zaljubio sam se u vašu zemlju i ljude
Endru Hovard
Kultura"Gaga, Milena i Bata se prevrću u grobu kad vide šta se danas radi": Gaga Antonijević oštro o kolegama pred otvaranje Festivala na Zlatiboru
NAFFIT

Duža izjava - Petar Božović o nagradi za životno delo na Zlatiboru Izvor: Kurir