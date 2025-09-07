Slušaj vest

Jusuf Emini pridružio se ekipi serije "Igra sudbine", najdugovečnijeg i najgledanijeg domaćeg TV projekta. Publika će ga videti u novim epizodama koje će biti emitovane polovinom septembra. Povodom svog angažmana u seriji, Jusuf je istakao koliko mu je dragoceno ovo iskustvo:

Jusuf Emini Foto: Marko Arsić



- Velika mi je čast što sam deo serije "Igra sudbine", koja je u Srbiji prava televizijska institucija. Pratio sam seriju i u Turskoj, jer tamo imamo mogućnost da gledamo vaše kanale. Ta priča mi je veoma zanimljiva i dinamična. Takođe, posebno mi je značajno što uz ovu seriju imam priliku da slušam srpski jezik, koji inače odlično govorim, ali uvek znači biti u kontaktu s jezikom. Moja mama je poreklom iz Rožaja u Crnoj Gori, tako da je moja veza s Balkanom izuzetno jaka.



Govoreći o saradnji sa ekipom serije, ističe da su ga svi lepo prihvatili i da je uloga u kojoj se pojavljuje posebno interesantna:

- Gostovanje u ovakvom projektu za mene je posebno iskustvo. Saradnja sa ekipom bila je zaista fenomenalna. Svi su me dočekali srdačno i pomogli mi da svoj posao uradim kako treba. Uloga koju igram je veoma interesantna, ali ne bih želeo da otkrivam mnogo detalja - publika će me videti već polovinom septembra.

Foto: Privatna Arhiva



Naš sagovornik ostvario je uloge i u Turskoj, a najpoznatiji je po filmu "Rane moje majke", gde je snimao sa Merijem Uzerli, koju je proslavila uloga Hurem.

- Od filmova iz Srbije više volim neke starijeg datuma. Obožavam uvek da pogledam seriju "Ljubav, navika, panika"... Moj glumački uzor i omiljena srpska glumica je Seka Sablić. Mnogo bih voleo da je upoznam - iskren je glumac.

Foto: ATA images



Jusuf dodaje da je u Beogradu boravio i ranije jer ovde ima prijatelje, ali da ovaj dolazak za njega ima posebnu vrednost:

- Obožavam srpske kafane, kad god sam u Beogradu, volim da tamo odem. Tu se lepo jede, a i muzika je fenomenalna, uvek me pogodi pesma "Kafana je moja sudbina" Tome Zdravkovića. Najviše u Srbiji volim da jedem pazarske ćevape, u Novom Pazaru, gde imam i rođake i prijatelje. To su najlepši ćevapi na svetu. A u Beogradu me je oduševila krempita - kaže Jusuf i nastavlja:

Foto: Promo



- Zahvalan sam i srećan što je otvorena saradnja i nadam se da će se ona nastaviti i u Beogradu i u Istanbulu. Posebnu zahvalnost dugujem Prvoj televiziji i produkciji serije, koji su mi ukazali poverenje i pružili priliku da postanem deo "Igre sudbine".

Nova sezona serije "Igra sudbine" je u pripremi i očekujte uskoro nove informacije.