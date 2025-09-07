Slušaj vest

Reditelj Mihailo Vukobratović je pao tokom snimanja serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Reditelj je prevezen u KBC Zemun i posle ukazane lekarske pomoći zadržan je na šok odeljenju. Konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život, preneli su domaći mediji

Mihailo Vukobratovic Foto: Foto: Prva TV

Vukobratović je diplomirao filmsku i TV režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Režirao je najpoznatije serije srpske kinematografije i sarađivao sa najpopularnijim scenaristima. Bio je direktor Pozorišta na Terazijama, u kome je posle dvanaest godina podneo ostavku.

Mihailo Vukobratović je karijeru počeo 1984. godine serijom "Siluete", da bi već sledeće bio zaslužan za hit film sa Milenom Dravić"Nije lako sa muškarcima".

Režirao je hit serije "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda" i "Porodično blago", kao i ostvarenja "Stižu dolari", "Bela lađa", "Junaci našeg doba", "Igra sudbine", "Od jutra do sutra".

