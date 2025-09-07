Slušaj vest

Proslavljeni reditelj Mihailo Vukobratović (73) preminuo je danas, 7. septembra, u bolnici KBC Zemun, na odeljenju neurohirurgije. On je krajem juna doživeo tešku povredu na snimanju.

Povodom smrti Vukobratovića oglasila se njegova koleginica, glumica Lidija Vukićević.

"Au, mnogo mi je žao, divan čovek i divan reditelj, on je radio pola serije "Bolji život", sa njim sam radila i "Igru sudbine", razuman, dobar reditelj i prijatelj, smiren, uzdržan, od naglih emocija, mnogo sam se potresla", rekla je Lidija za Blic.

Mihailo Vukobratović je karijeru počeo 1984. godine serijom "Siluete", da bi već sledeće bio zaslužan za hit film sa Milenom Dravić"Nije lako sa muškarcima".

Režirao je hit serije "Bolji život", "Policajac s Petlovog brda" i "Porodično blago", kao i ostvarenja "Stižu dolari", "Bela lađa", "Junaci našeg doba", "Igra sudbine", "Od jutra do sutra".

