Reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je danas u 73. godini. Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.

"Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.

- Prosto ljudi, gledalište prvi sloj njegovih tekstova tako percipira, a njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja i kritički stav vide tek pri drugom ili trećem gledanju - govorio je ranije Vukobratović za domaće medije.

Milan Lane Gutović kao Srećko Šojić u seriji Bela lađa Foto: Printscreen/RTS

Istakao je i seriju "Junaci našeg doba", gde se kroz humor i komedijske elemente na nušićevskom nivou kritikuju društvene pojave.

On se prisećao i serije "Bolji život", snimane krajem 80-ih, koja je na početku doživela lošu reakciju javnosti, pa su prve epizode čak skidane sa emitovanja.

- Prvih deset nedelja dolazilo je do skidanja epizoda sa emitovanja - govorio je.

Vukobratović je naglašavao da je Pavić bio izuzetno precizan pisac, ostavljajući vrlo malo prostora za improvizaciju, a ključ uspeha ležao je u majstorskoj interpretaciji glumaca, poput Laneta Gutovića u ulozi Srećka Šojića.