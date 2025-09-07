Mihailo Vukobratović je ovako govorio o čuvenim serijama koje je snimao: Mnogi ovo nisu znali o seriji "Bolji život"
Reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je danas u 73. godini. Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.
Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.
"Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.
- Prosto ljudi, gledalište prvi sloj njegovih tekstova tako percipira, a njegov analitički duh, percepciju stvarnosti, anticipaciju događaja i kritički stav vide tek pri drugom ili trećem gledanju - govorio je ranije Vukobratović za domaće medije.
Istakao je i seriju "Junaci našeg doba", gde se kroz humor i komedijske elemente na nušićevskom nivou kritikuju društvene pojave.
On se prisećao i serije "Bolji život", snimane krajem 80-ih, koja je na početku doživela lošu reakciju javnosti, pa su prve epizode čak skidane sa emitovanja.
- Prvih deset nedelja dolazilo je do skidanja epizoda sa emitovanja - govorio je.
Vukobratović je naglašavao da je Pavić bio izuzetno precizan pisac, ostavljajući vrlo malo prostora za improvizaciju, a ključ uspeha ležao je u majstorskoj interpretaciji glumaca, poput Laneta Gutovića u ulozi Srećka Šojića.
