Slušaj vest

Prvi Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) zatvoren je svečanom dodelom nagrada i priznanja, u prisustvu domaćih i inostranih gostiju, uz poruku da film i umetnost ostaju trajna inspiracija i pokretačka snaga društva.

Žiri u sastavu Nikola Pejaković (predsednik), Milutin Petrović, Dragan Karadžić, Petar Stanojlović i Danka Milošević doneo je odluku o dobitnicima Zlatnog bora, prestižnog priznanja Prvog Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), kojim su nagrađeni najbolji filmski i televizijski stvaraoci godine.

U konkurenciji brojnih autora i ostvarenja, film „Sedef magla“ odneo je najviše priznanja – za dizajn zvuka (Zoran Maksimović, Ognjen Popić) za najbolji film, scenario i režiju (posthumno Milorad Milinković), čiju su nagradu primile Jelena Đukić i ćerka Divna Milinković.

Među ostalim laureatima su:

 Najbolja TV serija: RTS za seriju „Sablja“

 Najbolja režija – TV serija: Miloš Radunović i Miloš Kodemo za „Ubice mog oca“

 Najbolji debitantski film: „Prva klasa – pun gas“, producent Zoran Tomić

 Najbolja muzika: Aleksandar Futa Radulović i Miloš Mihajlović za seriju „Nedelja“

 Najbolja montaža: Petar Jakonić (serija „Krunska 11“)

 Najbolja fotografija: Marko Kovačević i Rajko Đukić („Krunska 11“)

 Najbolji kostim: Ružica Bukvić (film i serija „Volja sinovnjeva“)

 Najbolja scenografija: Jelena Milinović (serija „Ringišpil“)

 Najbolji scenario – TV serija: Nataša Drakulić i Jelena Bačić Alimpić („Ringišpil“)

 Najbolja šminka: Jasmina Banović i Petra Macura (serija „Bunar“)

Specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji uručene su holivudskoj glumici Loliti Davidović i njenom suprugu, poznatom scenaristi i reditelju Ronu Šeltonu, koji su ovom prilikom doputovali iz Amerike.

Zlatni bor za životno delo uručeno je legendarnom glumcu Hadži Petru Božoviću, čije je stvaralaštvo neizbrisivo obeležilo istoriju domaćeg filma, teatra i televizije. Festival je održan uz podršku Ministarstva kulture, Opština Čajetina, Nova Varoš i Priboj,

Kulturnog centra Zlatibor, kao i brojnih prijatelja festivala.

Partner ovogodišnjeg festivala bila je Mađarska, čiji je predstavnik Milan Rus, direktor projekta „Godina kulture Mađarske u Srbiji“, istakao značaj kulturne saradnje i umetničke razmene između dve zemlje. Festival je zatvoren uz poruku zajedništva i želju da Zlatiborski kraj i narednih godina ostane pozornica koja slavi umetnost, film i kreativnost.