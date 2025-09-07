"Bio san mlad reditelj kad je on postao glavni i odgovorni urednik na RTS i pritom sam ga znao po čuvenju i naravno fan sam njegovih kreativnih proizvoda. To je jedan čovek neverovatne energije. Ja sam zaista iskreno šokiran da je on uopšte mogao nekada da umre. On je jedan neverovatan kreativaca, izuzetno inteligentan čovek, ali komunikativan. Pokretač energije, a tako su izgledale stvari koje je on radio. On je uspeo nekako da spoji komercijalno i zanatski. On je bio izuzetan zanatski potkovan reditelj. I mi smo sve njegove stvari nekako voleli i istakan. Mislim da je s njim otišla zaista jedna istorija režije i televizije i zanata, ali jednog, jednog beskrajno zanimljivog čoveka, inteligentnog čoveka i sjajnog kolegu, dobronamernog kolegu, starijeg mnogo i moram da priznam da sam ja zaista iskreno tužan sad kad sam čuo ovu vest", rekao je Stanojlović za Kurir.