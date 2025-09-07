Slušaj vest

Glumica Iva Štrljić oglasila se nakon što je čula vesti da je preminuo njen prijatelj i kolega, reditelj Mihailo Vukobratović. Nakon više od tri meseca borbe posle povreda na snimanju, on je umro danas u bolnici.

Iva nije krila emocije nakon ovih tužnih vesti te se javno oprostila od prijatelja i velikog umetnika koji je ostavio trag u domaćoj kinematografiji:

Iva Štrljić Foto: Instagram

"Dragi Mišo, kakva je samo radost bila sa tobom raditi, tebe poznavati. Hvala za svaki razgovor, sugestiju i priliku. Mnogo sam tužna", napisala je glumica na svom Instagram profilu.

Proslavljeni reditelj Mihailo Vukobratović (73) preminuo je danas, 7. septembra, u bolnici KBC Zemun, na odeljenju neurohirurgije. Mihailo je 28. juna primljen u bolnicu kada je pao na snimanju serije.

Reditelj Mihailo Vukobratović je pao tokom snimanja serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Reditelj je prevezen u KBC Zemun i posle ukazane lekarske pomoći zadržan je na šok odeljenju. Konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život, preneli su domaći mediji.