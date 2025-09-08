Slušaj vest

Prvi Nacionalni festival filma i televizije (NAFFIT) zatvoren je na Zlatiboru svečanom dodelom nagrada i priznanja, u prisustvu domaćih i inostranih gostiju, a najveći broj priznanja otišao u ruke filmu „Sedef-magla“ nedavno preminulog reditelja Milorada Milinkovića.

Autori ovog ostvarenja nagrađeni su za dizajn zvuka (Zoran Maksimović i Ognjen Popić) za najbolji film, scenario i režiju (posthumno Milorad Milinković), čiju su nagradu primile glumica Jelena Đukić i ćerka Divna Milinković. Nije dodeljena nijedna glumačka nagrada.

Idejni tvorac ovog festivala Predrag Gaga Antonijevićpoštuje ovakvu odluku žirija koji su činili Nikola Pejaković (predsednik), Milutin Petrović, Dragan Karadžić, Petar Stanojlović i Danka Milošević.

- Samo smo poštovali njihovu volju. Prvo su otkazali sopstveni festival Filmske susrete u Nišu, a onda su se trudili da otkažu i ovaj na Zlatiboru. Nismo hteli da se ljudi muče da dolaze. Lakše je bilo ovako, a nadam se da će od naredne godine glumci manje slušati političke provokatore na štiklicama. Umetnost treba osloboditi od politike, a glumci su dobrodošli na ovaj festival - kaže za Kurir Antonijević.

Predrag Gaga Antonijević je idejni tvorac Nacionalnog festivala filma i televizije Foto: Kurir/Ž.M

Reditelj je otkrio koga možemo da očekujemo naredne godine kao gosta na Zlatiboru.

- Plan je da Kristijan Bejl dođe naredne godine.

Reditelj i glumac su veliki prijatelji, a godinama spremaju zajedno film „Janičar“ o čemu je ranije govorio za Kurir.

Kristijan Bejl sa suprugom Foto: JIM RUYMEN / UPI / Profimedia

- Projekat o kome govorite veoma mi je važan. Dugo sam radio na njemu i imam sreću da se Bejl zainteresovao za njega od prvog dana. Čekamo samo njegov slobodan termin, a film će se raditi iz ljubavi, ne zbog novca. Iskreno se nadam da će uskoro doći na dnevni red - rekao je Gaga Antonijević.

- Priča je o paši koga šalju nazad da uguši pobunu Srba u mestu u kom je rođen. Tematski nešto kao Omer-paša Latas. Postoji dvojstvo vere, prošlost i sadašnjost, i glavni junak to treba da pomiri u sebi. Po žanru je drama. On pokušava da pronađe mir i kreće u izgradnju mosta. Film je kompilacija svega što znamo iz istorije.

Foto: Profimedia

Na pitanje da li je Bejl svestan kakvu težinu nosi epitet srpski zet, reditelj kaže da je glumac veoma ozbiljan.

- On vrlo studiozno pristupa poslu. Oženjen je Srpkinjom iz ugledne porodice. Veoma dobro poznaje njene korene. Mnogo je i čitao o temi filma - rekao je Gaga i dodao da Kristijan nikada nije bio u Srbiji.

- Trebalo je da dođe na Fest pre nekih 10 godina, ali sticajem okolnosti nismo uspeli da se dogovorimo s organizatorima - objasnio je i rekao da Bejl zna poneku reč na srpskom.

