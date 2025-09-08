Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković uputio je saučešće povodom smrti reditelja Mihaila Vukobratovića.

„Sa dubokom tugom primio sam vest o smrti jednog od najznačajnijih televizijskih stvaralaca našeg vremena, proslavljenog reditelja Mihaila Vukobratovića. Njegov bogati opus, ispunjen ostvarenjima koja su obeležila živote generacija i postala trajni deo kulturne baštine Srbije, ostaće neprolazno svedočanstvo njegovog talenta, posvećenosti i ljubavi prema umetnosti. U ime Ministarstva kulture i u svoje lično ime, upućujem najdublje saučešće porodici, kolegama i svim poštovaocima dela Mihaila Vukobratovića. Neka mu je večna slava i

hvala“, naveo je ministar.

Mihailo Vukobratović Foto: Foto: Prva TV

Reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je u 73. godini. Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.

"Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.

