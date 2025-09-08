Slušaj vest

Karavan igre, obrazovni projekat koji već osam godina zaredom u Srbiji sprovode Nacionalna fondacija za igru i švajcarska Fondacija Art Mentor, nastavlja se ovog septembra u Novom Sadu. Sa učenicima baletskih škola iz Novog Sada i Beograda, radiće koreografkinja Maša Kolar i igrač Vinćenco de Rosa.

Program tekućeg Karavana igre fokusira se na sredine u kojima postoje akreditovane baletske škole, i na rad sa generacijom igrača između 15 i 18 godina starosti, koji žele da se usavršavaju sa ciljem da igra postane njihova profesija. Sa obzirom da putovanja na međunarodne seminare, radionice ili majstorske kurseve iziskuju velike finansijske troškove, a često nedostaje i razumevanje iz osnovnih škola ili gimnazija za putovanja i izostanke, Karavan igre nudi mogućnost da sa najpoznatijim stručnjacima iz sveta, u svojoj zemlji i besplatno, naši mladi umetnici dobiju priliku za usavršavanjem i napretkom, ali i da otvore put ka stipendijama i angažmanima u inostranstvu. Na kraju svake etape rada, planirane su prezentacije, i to za publiku iste ili slične generacije. Na taj način, omogućava se sagledavanje umetničkog odrastanja i procesa, gradi poštovanje prema umetničkim zanatima ili naprosto određuje nivo znanja i interesovanja.

Foto: Promo/Miša Obradović

Nacionalna fondacija za umetničku igru i Beogradski festival igre, uz podršku Fondacije Art Mentor iz Lucerna i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije, otpočeli su u septembru 2017. godine realizaciju projekta Karavan igre. Programi su obuhvatili 15 gradova u Srbiji, a reakcije publike i umetnika koji su bili uključeni u miltidisciplinarne programe sa ciljem popularizacije umetničke igre, prevazišle su očekivanja organizatora. Zato je Fondacija Art Mentor podržala drugu ediciju ovog projekta, koja je predstavila još intenzivnije programe u 10 gradova, a zatim i omogućila profesionalizaciju baletskih studija u Srbiji i pokretanje pripremne baletske nastave u Gornjem Milanovcu. Ta druga faza je započela 2019., i trajala do kraja 2021. godine zbog pomeranja usled pandemije. Karavan igre - Reborn, predstavlja treću fazu projekta, koji se programski značajno razlikuje u odnosu na prethodne. Aktivnosti su počele 2024, a traju sve do proleća 2026. godine, kada će se održati javna prezentacija projekta. Gradovi koji su obuhvaćeni novim projektom su Subotica, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Kragujevac i Pančevo.

Karavan igre je namenjen edukaciji i stipendiranju talenata. To je projekat koji uključuje sasvim novu publiku u praćenje baleta i savremene igre, i istovremeno podstiče lokalne organizacije da razvijaju produkcionu mrežu i postave temelje kreativnih industrija, posmatrajući kulturnu ponudu kao vredan turistički potencijal. Kroz intenzivne programe Karavana igre, sagledava se nivo interesovanja publike, mogućnost daljeg uključivanja talentovane dece u različite obrazovne programe, kao i tehnički kapaciteti za uspostavljanje domaćih i inostranih gostovanja.

Sve informacije o Karavanu igre, baletske škole i mladi umetnici mogu dobiti putem mejla:director@nationalfoundation4dance.com