Slušaj vest

"Povjerenje. Apsolutno, totalno povjerenje. Mogli smo jedno drugom reći sve, s osjećajem sigurnosti da ćemo jedno drugo razumjeti. Prvi put u životu ne slušam optužbe kako sam prežestoka, preteška, previše posesivna, da previše gušim. Moj intenzitet poklapao se s njegovim. Moja ljubav bila je dobrodošla. Primio me je raskriljenih ruku, punim srcem", napisala je Mira Furlan o ljubavi sa suprugom Goranom Gajićem u svojoj knjizi "Voli me više od svega na svijetu". I to je samo delić priče slavne glumice i čuvenog reditelja.

Vezu su počeli 1986. godine dok je Mira Furlan koja bi danas napunila 70 godina, živela na relaciji Beograd- Zagreb. Režiser Goran Gajić je u to vreme studirao u našem glavnom gradu. Zbog te ljubavi u Hravstskoj su je proglasili za izdajicu.

Goran Gajić Foto: Printscreen/Youtube/Naglas!TvSlovenija

„Popeo se na jarbol broda koji nas je vozio od Hvara do Visa. Gledajući ga kako se jednom rukom drži na tom neopisivo visokom jarbolu, shvatila sam da je to čovek koji se ne boji. "Konačno", rekla sam u sebi. Moji dotadašnji susreti sa osobama suprotnog pola uglavnom su bili susreti s potpuno isprepadanim muškarcima“, opisala je susret sa Goranom sa kojim se venčala 1998. ubrzo nakon što otišli u Ameriku.

Sjajan tandem sarađivao je u poslu, Mira je početkom 2008. zaigrala u čuvenoj seriji "Vratiće se rode" koju je režirao upravo njen suprug. Bio je to njen povratak domaćoj glumi nakon odlaska iz SFRJ-a i povratak našim serijama posle 17 godina i uloge u "Boljem životu".

Mira Furlan glumila je Jagodu, ženu Milenka, čiji lik je tumačio Branimir Brstina, koji se bori za moralne vrednosti i veruje da će ljudi u Barandi, gde se snimala TV priča, dočekati neko bolje sutra.

Pored nezaboravne Mire Furlan glumačku ekipu serije čine Nikola Đuričko, Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović, Mirjana Karanović, Ljubomir Bandović, Boris Komnenić, Mira Banjac, Goran Radaković, Branimir Brstina koji je uz Bjelu i Gorana Bjelogrlića autor ovog televizijskog ostvarenja, Nada Šargin, Nikola Kojo, Radoslav Rade Milenković, Vesna Trivalić i mnogi drugi.

Sjajnu priču Nikole Pejakovića i Ranka Božića zaokružio je režiser Goran Gajić koji iza sebe ima niz uspešnih domaćih i inostranih serija. U Americi je režirao "Tne inner circle", "Level 9", "Babylon 5", "Sheena", a za njegovo ime vezuju se i sledeći naslovi: "Pozorište u kući" (2007), "Oz, "Deveti nivo", "Kako je propao rokenrol", "Sedmi dan"...

Mira Furlan Foto: Printscreen YouTube

Zbog izuzetnog uspeha serije "Vratiće se rode" režirao je 2009. godine, kao nastavak, film "Rode u magli".

Glumica i reditelj su u više navrata govorili o svom životu u Njujorku. „Goran je nosio frižidere na šesti sprat po njujorškim zgradama, a ja sam isprobavala razne poslove. Emigracija znači "od nekoga prema nikome", ti zapravo gubiš svoj identitet i onda ga polako moraš ponovo stvarati“, reka je jednom prilikom koja je sa suprugom dobila dobila sina Marka Lava (23).

Brak je bio jači od svih izazova.

"Ljubav je ključ. Ljubav bi se uvek probila kroz sve moguće teškoće, probleme i izazove. Imali smo samo jedno drugo, borili smo se i sa spoljnim okolnostima, a često i sami sa sobom. Povremeno, ne uvek, uspevali smo da nadvladamo svoje slabosti i sumnje. Održali smo se zajedno, a to je važnije od novca i karijere", izjavila je glumica za "Glorija hr".

Mira Furan glumila je u većem broju ostvarenja američke produkcije među kojima su i serije "Lost" i "Babylon 5". Njene uloge u jugoslovenskoj kinemtaografiji stekle su status kultnih. Pomenućemo naslove: "Otac na službenom putu", "Braća po materi“, „Gluvi barut“, "Bolji život“, „Smogovci“ i „Vuk Karadžić“.

Mira Furlan Foto: Promo, Booka

Istaknuti reditelj je u velikoj meri zaslužan što su prošle godine objavljeni memoari njegove supruge.

"Mira je poslednji put udahnula 20. januara 2021. u našem vrtu. Držala je za ruku svog sina i mene, svog muža", napisao je Gajić, objavljeno je na poslednjoj stranici knjige u kojoj su i ove reči čuvene glumice:

"Nisam trebala cenzurirati svoje osjećaje. Nisam trebala biti oprezna ili ostavljati dojam da sam na sigurnoj distanci. Nikad nisam osjetila ništa slično. Gdje je kvaka, neprestano sam se pitala. Ispalo je: nema kvake. Ovaj čovjek želio je moju ljubav, trebao ju je, upravo onu vrstu i količinu ljubavi koju sam samo ja mogla pružiti. Nije ju htio zauzdavati, ograničavati, dijeliti. Bila sam toliko naviknuta na muškarce koji su me htjeli samo u malim dozama, kao da bi veća količina naštetila njihovu zdravlju. Ovog puta konačno sam mogla obasuti svojom ljubavlju muškarca koji je zauzvrat svom svojom silnom ljubavlju obasipao mene“.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Ivana Dudić pala u sevdah: