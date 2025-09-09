Slušaj vest

Holivudska glumica srpskog porekla, Lolita Davidovič,zajedno sa suprugom, posetila je Srbiju i bila počasni gost filmskog festivala na Zlatiboru. Juče ih je u Vili Mir ugostio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Tokom prijema, slavna glumica emotivno je govorila o svom poreklu i otkrila koliko joj znači veza sa srpskim narodom.

Na festivalu na Zlatiboru, glumica i njen suprug primili su specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji. Foto: Kurir

– Smatram da je srpski narod najbolji narod na svetu. To znači da imate karakter, integritet, iskrenost i umeće da budete skromni i ponosni u isto vreme. To je teška ravnoteža, ali vi je posedujete. I što je najvažnije, nikada ne pravite kompromise kada je u pitanju ljubaznost i gostoprimstvo, kojih imate u izobilju. Zahvalna sam što su moji roditelji odavde – rekla je Davidovič, dodavši da i njena deca jedva čekaju da posete Srbiju.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao njihov susret:

1/13 Vidi galeriju Predsednik Vučić primio glumicu Lolitu Davidovič u Vili Mir Foto: Boba Nikolić

Na festivalu na Zlatiboru,glumica i njen suprug primili su specijalne nagrade za doprinos svetskoj kinematografiji. Tokom boravka posetili su i manastire Mileševu i Banju kod Priboja, gde su, kako su istakli, otkrili i duhovno bogatstvo Srbije.

Ko je Lolita Davidovič?

U svetu u kojem slava često briše korene, Lolita Davidovič ostala je verna svom poreklu i porodici. Rođena je 15. jula 1961. godine u Londonu (Ontario, Kanada), kao ćerka srpskog knjižara iz Beograda i Slovenke iz Ljubljane. Odrasla je uz srpski jezik, crkvu i tradiciju, a u najranijem detinjstvu govorila je isključivo srpski.

Holivudska zvezda Lolita Davidović na Zlatiboru Foto: NAFFIT

Iako je život odveo u Čikago, a zatim u Los Anđeles, gde je i započela karijeru, uspela je da ostane povezana sa svojim korenima. Holivudsku slavu stekla je 1989. godine, kada je izabrana između čak 600 kandidatkinja za ulogu čuvene striptizete Blejz Star u filmu Blaze uz Pola Njūmena. Legendarni glumac tada je izjavio: „Ova devojka mora da postane zvezda“ – i bio je u pravu.

Usledile su značajne uloge u filmovima JFK sa Kevinom Kostnerom, Raising Cain, Hollywood Homicide i mnogim drugim, kao i u popularnim serijama True Detective i How to Get Away with Murder.

Pogledajte u galeriji izbor iz bogate filmografije Lolite Davidiovič:

1/6 Vidi galeriju Holivudsku slavu stekla je 1989. godine, kada je izabrana između čak 600 kandidatkinja za ulogu čuvene striptizete Blejz Star u filmu Blaze uz Pola Njūmena. Foto: Universal Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, NBC / Planet / Profimedia

Ljubav prema Srbiji i istrajnost u identitetu

Udata je za poznatog reditelja Rona Šeltona, sa kojim ima dvoje dece. Iako živi u Los Anđelesu, njeno srce je ostalo vezano za srpsku zajednicu. Redovno posećuje crkvu Svetog Save u San Gabrijelu i ponosno ističe da je odgajana u srpskoj veri.

Devedesetih godina, na vrhuncu sukoba i pritiska, nije oklevala da postane spikerka na srpskom radiju u Kaliforniji - iako su joj tada pretili holivudski producenti i novinari. Srbija ju je zbog toga prepoznala: 2005. godine odlikovana je Ordenom Nemanjića za doprinos dijaspori i očuvanju nacionalnog ponosa.

Holivudska zvezda Lolita Davidović na Zlatiboru Foto: NAFFIT

Iako danas ne govori tečno srpski, šali se da njen američki muž govori bolje od nje – ali, kako ističe, važno je ono što nosiš u duši.

Danas ređe snima i posvećena je porodici, ali i dalje ima veliku želju da jednog dana glumi u filmu Emira Kusturice, igrajući ulogu „hrabre Srpkinje“. Do tada, Lolita Davidovič ostaje prepoznatljiva po svom osmehu, iskrenosti i istrajnosti u pokazivanju da slava ima smisla samo kada imate gde da se vratite.

Bonus video: Anđela Jovanović odgovorila na 36 brzih pitanja Kurira