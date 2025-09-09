"Zvao sam Lazara, odbio me je, a posle me molio" Radoš Bajić izneo sve crno na belo: "Nisu bili zainteresovani, a onda..."
Radoš Bajić spada među najuspešnije domaće glumce, reditelje i scenariste. Njegova karijera traje od sredine sedamdesetih godina i donela mu je brojne značajne uloge, ali ono po čemu će zauvek ostati upamćen jeste legendarna serija „Selo gori, a baba se češlja“. Od prve epizode, emitovane u oktobru 2006. godine, ova serija oborila je sve rekorde gledanosti u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.
Ko je odbio uloge u seriji?
Bajić je u emisiji „Sceniranje“ na Kurir televiziji otkrio da su ga dvojica kolega i klasića, danas proslavljeni glumci Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, odbili kada im je ponudio uloge.
- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i zamolio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio - ispričao je glumac gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.
Uloga Milašina prvobitno bila namenjena Marku Nikoliću
Manje je poznato da je Bajić ulogu legendarnog Milašina najpre ponudio Marku Nikoliću. Međutim, Nikolić je odbio, pa je uloga otišla u ruke nezamenjivog Milorada Mandića Mande.
- Neka mi Bog oprosti, ulogu Milašina prvo sam ponudio kolegi Marku Nikoliću. Kad je on odbio da je igra, pozvao sam sjajnog i nenadmašnog Mandu, bez kojeg "Selo gori" nikada ne bi bilo ono što jeste, neka mu je laka crna zemlja, večno hvala i vječnaja pamjat - rekao je glumac i reditelj.
Milorad Mandić Manda zauvek će ostati upamćen kao Milašin, junak čije dogodovštine i danas uveseljavaju gledaoce Kurir televizije i RTS-a, gde se serija redovno reprizira.
Zašto nema nastavka „Selo gori“?
Iako je publika želela nove epizode, Bajić je doneo odluku da serija završi na 101. epizodi.
– Mogli smo da snimimo i 400 epizoda, ali hteo sam da stanemo dok smo najjači. Sigurno bi Radašin imao šta da kaže i danas, da ode u Petlovac i vidi šta se desilo sa ljudima u selu. Ali, s kim da to radim kada tih ljudi više nema? To je moja duboka žalost. U srcu nosim Mandu, Gagu Nikolića i sve njih – rekao je Bajić.
