Radoš Bajić spada među najuspešnije domaće glumce, reditelje i scenariste. Njegova karijera traje od sredine sedamdesetih godina i donela mu je brojne značajne uloge, ali ono po čemu će zauvek ostati upamćen jeste legendarna serija „Selo gori, a baba se češlja“. Od prve epizode, emitovane u oktobru 2006. godine, ova serija oborila je sve rekorde gledanosti u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji.

Ko je odbio uloge u seriji?

Bajić je u emisiji „Sceniranje“ na Kurir televiziji otkrio da su ga dvojica kolega i klasića, danas proslavljeni glumci Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, odbili kada im je ponudio uloge.

Bogdan Diklić Foto: Dragana Udovičić

- Odbili su me neki glumci. Na primer, imao sam veliku želju da u seriji igraju moji drugovi i klasići koji su danas veliki glumci, Bogdan Diklić i Lazar Ristovski, ali oni nisu bili zainteresovani. Kasnije je čuveni Dragan Nikolić prihvatio da igra ulogu Žote koju Dik nije hteo, a kada je "Selo gori" krenulo da hara, zvao me je Lazar i zamolio da mu napišem ulogu… što sam sa zadovoljstvom i učinio - ispričao je glumac gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Lazar Ristovski kao Jovan i Momir Bradić kao pop Stanislav u seriji Selo gori a baba se češlja Foto: Printscreen/RTS

Uloga Milašina prvobitno bila namenjena Marku Nikoliću

Manje je poznato da je Bajić ulogu legendarnog Milašina najpre ponudio Marku Nikoliću. Međutim, Nikolić je odbio, pa je uloga otišla u ruke nezamenjivog Milorada Mandića Mande.

Marko Nikolić Foto: KURIR/Damir Dervišagić

- Neka mi Bog oprosti, ulogu Milašina prvo sam ponudio kolegi Marku Nikoliću. Kad je on odbio da je igra, pozvao sam sjajnog i nenadmašnog Mandu, bez kojeg "Selo gori" nikada ne bi bilo ono što jeste, neka mu je laka crna zemlja, večno hvala i vječnaja pamjat - rekao je glumac i reditelj.

Milorad Mandić Manda zauvek će ostati upamćen kao Milašin, junak čije dogodovštine i danas uveseljavaju gledaoce Kurir televizije i RTS-a, gde se serija redovno reprizira.

Foto: Contarst studios

Zašto nema nastavka „Selo gori“?

Iako je publika želela nove epizode, Bajić je doneo odluku da serija završi na 101. epizodi.

– Mogli smo da snimimo i 400 epizoda, ali hteo sam da stanemo dok smo najjači. Sigurno bi Radašin imao šta da kaže i danas, da ode u Petlovac i vidi šta se desilo sa ljudima u selu. Ali, s kim da to radim kada tih ljudi više nema? To je moja duboka žalost. U srcu nosim Mandu, Gagu Nikolića i sve njih – rekao je Bajić.

