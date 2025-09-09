Mihailo Vukobratović će biti kremiran: Poznati mesto i vreme komemoracije i poslednjeg ispaćaja čuvenog reditelja
Komemoracija povodom smrti reditelja Mihaila Vukobratovića biće održana u sredu 10. septembra u 11 sati na velikoj sceni Pozorišta na Terazijama.
Kremacija je istog dana na Novom groblju u 14 sati. Opelo počinje u 13.30 sati.
Podsetimo, reditelj Mihailo Vukobratović preminuo je u 73. godini. Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.
Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.
"Bela lađa", koja se i danas reprizira, ostala je upamćena po karakterističnom liku Srećka Šojića, dok je Vukobratović isticao da Pavićevi tekstovi, iako na prvi pogled karikaturalni, kriju duboku analizu društva i kritički pogled na realnost.
