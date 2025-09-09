Slušaj vest

Povodom sve češćih dilema u vezi sa tim da li se EXIT seli u Egipat ili na neku drugu destinaciju, iz organizacije festivala saopštavaju da festival kreće u globalnu turneju.

Saopštenje prenosimo u celosti.

Povodom sve češćih dilema u vezi sa tim da li se EXIT seli u Egipat ili na neku drugu destinaciju, obaveštavamo javnost da ispred Velikih Piramida u Gizi, kao i na više lokacija širom planete, kreiramo nove festivale, kao što smo prethodnih godina organizovali Sea Dance i Sea Star u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kao i brojne događaje širom regiona i sveta. Egipat će biti jedna od tačaka Exitove velike globalne turneje u 2026. godini o čijim detaljima ćemo javnost obavestiti u narednom periodu.

Osnivač i direktor Exita, Dušan Kovačević, ovim povodom izjavljuje: „Nakon što smo objavili da EXIT naredne godine neće biti održan u Srbiji, dobili smo brojne pozive sa svih strana Zemljine kugle da festivale organizujemo upravo tamo. Trenutno razmatramo koje će destinacije postati deo Exitove globalne turneje u narednoj godini, o čemu ćemo uskoro obavestiti naše fanove širom sveta.“

U ovom trenutku ne postoji mogućnost da se EXIT festival održi u Srbiji naredne godine, budući da je festivalu uskraćeno svo državno sufinansiranje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou. Imajući u vidu da su zbog nepovoljne ekonomske situacije u zemlji i regionu, cene ulaznica za EXIT višestruko niže od cena festivala sličnog formata u Evropi, festival razmera Exita nije moguće organizovati u domaćim ekonomskim okvirima bez podrške države. Ipak, za našu vernu publiku u Srbiji pripremamo posebna iznenađenja, a svi zainteresovani već sada mogu da se registruju i među prvima saznaju sve destinacije:

EXIT je ove godine realizovao jubilarno i najemotivnije izdanje do sada, gde je u ritmu zajedništva više od 200.000 ljudi slavilo muziku i slobodarski duh uz poruku da su „ljubav i svetlost nezaustavljivi“. Veliki svetski izvođači i imena kao što su: Sex Pistols sa Frankom Carterom, The Prodigy, Hurts, Bob Geldof, Gala, kao i zvezde elektronske scene poput Solomuna, Tiësta, Erica Prydza, DJ Snakea, Indira Paganotto b2b Sara Landry, Amelie Lens i Nine Kraviz, uz nastupe domaćih bendova Goblini, Ritam Nereda, Ateist Rap i Partibrejkers, obeležili su EXIT 2025. Na temeljima jubilarnog izdanja nastavljeno je učvršćivanje reputacije globalne organizacije koja je do sada realizovala više od 200 događaja u preko 20 zemalja sveta i pokrenula brojne društveno odgovorne i edukativne inicijative kroz EXIT Fondaciju.

Sublimirajući prethodne dve i po decenije, kroz nasleđe stotina događaja i projekata rađa se Exitova svetska turneja u kojoj će sloboda, ljubav i jedinstvo biti zajednički jezik publike širom planete. Prve destinacije biće objavljene uskoro, a svi registrovani će ih saznati među prvima.

