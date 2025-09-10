Slušaj vest

Ovogodišnji Španski metar od 10. do 17. septembra, pored španskih, prikazuje i neke od najzanimljivijih latinoameričkih filmova!

Tako će publika u Beogradu i Novom Sadu biti u prilici da vidi višestruko nagrađivani peruanski film „Princezice“ koji je američku premijeru imao na festivalu Sandens, a evropsku na čuvenom Berlinalu.

Rediteljka filma Klaudija Rejnike smešta radnju u Peru devedesetih godina, dok je politička situacija u zemlji veoma nestabilna, a vojska kontroliše ulice. Dve sestre tinejdžerke spremaju se da zauvek napuste zemlju kada se iznenada sretnu sa ocem koji nije bio deo njihovih života. Međutim, da bi napustile Peru, njihovoj majci potrebna je i njegova saglasnost.

Foto: Promo

Film „Princezice“ biće prikazan u MTS dvorani 14. septembra u 21 čas, a dan kasnije u istom terminu moći će da ga pogleda i publika u Kulturnom centru Novog Sada.

Za ljubitelje horora i fantastike pobrinuo se reditelj Dijego Ortunja iz Ekvadora, koji će na festivalu biti zastupljen sa ostvarenjem „Krvopija“. Ortunjov film proglašen je za najbolji iberoamerički dugometražni film na filmskom festivalu Makabro, dok je na festivalu Feratum sam reditelj proglašen za najboljeg iberoameričkog reditelja.

Ovaj film vodi nas na putovanje u jedno zabačeno andsko selo s kraja XIX veka, u kom se iznenada pojavljuje izgubljeni dečak. Nikanor, seoski sveštenik, odlučuje da se brine o njemu i otkriva da nekoliko kapi dečakove krvi čini da usevi rastu i magično rađaju plodove. Ubrzo, Nikanor shvata da je jedini način da dečak ostane živ da ga hrani ljudskom krvlju, što ga stavlja pred veliki izazov i dilemu.

Foto: Promo

„Krvopija“ je na programu u MTS dvorani 15. septembra u 19 časova, a dan kasnije u istom terminu biće prikazan u Kulturnom centru Novog Sada.

Argentinsku kinematografiju ove godine predstavlja film posve neobičnog naziva - „Nemačka” Marije Saneti, koji je osvojio čak četiri nagrade Sur koje važe za argentinski pandan Oskarima.

Glavna junakinja filma je Lola, šesnaestogodišnja tinejdžerka, koja sprema ispite koje mora da položi da bi provela semestar u Nemačkoj. Ona želi da otputuje, ali njena porodica je potpuno zaokupljena psihičkim problemima Loline starije sestre i protivi se toj odluci. To će podstaći Lolu da istraje u svojoj odluci i krene u potragu za novim iskustvima, koja joj pružaju drugačiji pogled na samu sebe i okolnosti koje je okružuju.

„Nemačka“ je na programu MTS dvorane 12. septembra u 19 časova, dok će istog dana od 21 čas moći da je pogleda publika u Kulturnom centru Novog Sada.

Foto: Promo

Ljubitelji meksičke kinematografije uživaće u zanimljivom filmu „Kiša”, koji je režirao Rodrigo Garsija Sais prema scenariju Paule Marković. Film je s velikim uspehom prikazan na brojnim festivalima širom sveta, a jednu od glavnih uloga tumači filmska i televizijska zvezda Sesilija Suares, prva žena koja je dobila nagradu za životno delo i doprinos kinematografiji Meksika.

Radnja se sastoji od šest priča o različitim likovima koji lutaju ulicama Meksiko Sitija, praćeni povremenom kišom i obuzeti svakodnevnim beznađem. Međutim, svako od njih suočiće se sa jednim više nego neočekivanim trenutkom – neobičnim, pozitivnim ili apsurdnim događajem koji im otkriva ko su zaista. Nakon tih čudnih trenutaka, oni se ponovo prepuštaju haosu svakodnevnice.

„Kiša“ je na programu Španskog metra 13. septembra u 19 časova u MTS dvorani, a dan kasnije u istom terminu prikazuje se u Kulturnom centru Novog Sada.

Foto: Promo

Kubansku kinematografiju predstavlja film „Mračne ljubavi“, koji čine tri isprepletene priče u režiji poznatog reditelja Herarda Ćihona.

Glavni junak Riki putuje na Kubu kako bi se ponovo sastao sa svojom nekadašnjom devojkom Beatris. Međutim, susret nije onakav kakav je očekivao jer je ona sada žena sa izraženim viškom kilograma. Klaudija, u očajničkoj potrazi za novcem kako bi kupila kuću, pokušava da prevari i opljačka narko-dilera. Selina, nekrofilka spremna da provede vikend sa lešom, mora da se suoči sa preprekama koje joj stoje na putu ka ostvarenju njenih želja.

Publika u MTS dvorani moći će da pogleda „Mračne ljubavi“ 15. septembra u 21 čas, a u istom treminu samo dan kasnije film će biti prikazan i u Kulturnom centru Novog Sada.

Na programu festivala našla se i kultna čileanska komedija „Čak i u najboljim porodicama“ reditelja Gustava Letelijera, smeštena u vreme ponovnog uspostavljanja demokratije nakon diktature generala Pinočea.

Film koji vrvi od crnog humora snimljen je 1990. godine, ali je bio grubo cenzurisan od strane čileanske vlasti. Sada restauriran, u ovoj verziji sadrži sve originalne, prethodno ukinute scene.

Beogradska publika moći će da ga pogleda 11. septembra u 21 sat, dok će u Novom Sadu biti prikazan 13. septembra u istom terminu.

Foto: Promo

Kolumbijski film „Grad zveri“ Henrija Rinkona biće prikazan kroz dve besplatne projekcije, kao poklon vernoj publici Španskog metra.

Glavni junak ovog filma je Tato, sedamnaestogodišnjak bez roditelja i životnog usmerenja, mladi ljubitelj repa. Nakon sukoba sa lokalnim bandama, Tato je primoran da pobegne, a jedina mogućnost je da živi sa dedom Oktavijom, uzgajivačem cveća, kojeg ne poznaje, a koji želi da mu usadi tradicionalni seoski način života.

Nakon što ga je pogledala publika na festivalima u Roterdamu, Majamiju i Malagi, film će biti prikazan u MTS dvorani 11. septembra u 19 časova, a u Kulturnom centru Novog Sada 13. septembra u istom terminu. Besplatne ulaznice mogu da se preuzmu na blagajnama pomenutih dvorana.

Pored ovih, glavni program Španskog metra čine i četiri nova španska ostvarenja („Infiltrirana“, „Linija 47“, „Ja sam Nevenka“, „Kuća u plamenu“). Program u Jugoslovenskoj kinoteci posvećen je španskoj glumici Aitani Sanćes-Hihon, a četiri kultna filma u kojima je ostvarila zapažene uloge biće na programu 16. i 17. septembra.

Španski metar organizuje Institut Servantes u Beogradu, u saradnji sa ambasadama Argentine, Meksika, Kube i Španije u Srbiji, ambasadama Ekvadora, Kolumbije i Perua u Mađarskoj, kao i Ambasadom Čilea u Grčkoj.