Vukov sabor, najznačajnija kulturna manifestacija u Srbiji koja se u Loznici i Tršiću održava 92. put, svečano je otvorena u ponedeljak uveče u Vukovom domu kulture. Svetkovinu koja čuva sećanje na lik i delo reformatora srpskog jezika Vuka Stefanovića Karadžića (1787-1864) i ove godine traje do 14. septembra, a otvorio ju je ministar kulture Nikola Selaković posle "Himne Vuku" i pozdravne reči gradonačelnice Loznice Dragane Lukić.

Selaković je i u besedi istakao da ako ćirilicu ne zaštitimo mi, to umesto nas neće učiniti niko drugi i najavio nove mere za zaštitu ćirilice za koje će se boriti:



- Borićemo se za posebne podsticaje ćiriličkim izdavačima, za bolju poresku politiku kada je u pitanju upotreba ćirilice na državnom i bolju politiku taksa kada je u pitanju upotreba ćirilice na lokalnom nivou. Borićemo se za povlašćeni položaj ćirilice u sredstvima javnog informisanja sa nacionalnom frekvencijom, jer je nacionalna frekvencija javno dobro. Borićemo se da nije svejedno kojim pismom pišemo i da znamo da ako ćirilicu ne zaštitimo mi, to umesto nas neće učiniti niko - poručio je Selaković.

Ministar je podsetio da je i na prošlogodišnjem Vukovom saboru saopštio mere na kojima se radilo u godini za nama - otkup knjiga isključivo na ćirilici za potrebe javnih biblioteka, razvoj ćiriličkih fontova, nabavka isključivo dvoazbučnih tastatura za sve korisnike javnih sredstava i javnu upravu.

Selaković je rekao i da je u Bajinoj Bašti ove godine na Dan slovenske pismenosti, Svetih Ćirila i Metodija osnovan Muzej ćirilice, hram našeg pisma, ne samo da čuva ćirilicu kao istorijsku starinu već da je neguje kao našu današnjicu, da je unapređuje i promoviše kao našu budućnost.

Ministar je dodao da je ranije donet Zakon o zaštiti srpskog jezika u javnom prostoru i upotrebi ćirilice.

- Nije svejedno kojim pismom pišemo, kojim su pisali naši preci i kojim će pisati naša deca. Od toga da li ćemo razumeti koliko je ovo važno zavisi mnogo toga u našoj kulturi, a neko bi rekao - zavisi sve. Ćirilica nije samo pismo, ona je naš svet, ako ćirilicu ne zaštitimo mi, to umesto nas neće učiniti niko. Ipak, najvažnije je da ćirilica živi u nama, a naročito u našoj deci. Da oni koji danas rastu znaju da su slovo i pismo snaga, ono što je utemeljio naš Sveti Sava i ono što je obdelavao naš Vuk. To svima jeste, treba i mora da nam bude jedini putokaz - istakao je Selaković.

Posle otvaranja izveden je poetski kolaž "Pesmo moja", posvećen srpskim pesnicima na čije su stihove iskomponovane numere. Iste večeri u galeriji "Mina Karadžić" predstavljen je Muzej ćirilice iz Bajine Bašte. Narednih dana sledi više različitih programa, sve do nedelje, kada će biti održana završna svečanost u Tršiću.

Tradicionalnu saborsku besedu održaće dr emeritus Ljiljana Pešikan Ljuštanović. Za kraj saborovanja biće izvedena predstava-igrokaz "Nebeski Vukov sabor" u režiji Radeta Vukotića.