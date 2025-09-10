Za sve ljubitelje filma: Poziv na radionicu filmske analize i kritike 54+ na Zagreb film festivalu
Zagreb film festival i Mreža festivala Jadranske regije pozivaju sve filmofile starije od 54 godine da se prijave na radionicu filmske analize i kritike u okviru ovogodišnjeg ZFF, koji će se održati od 10. do 16. novembra.
Prijave su otvorene za učesnike iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore koji će imati priliku da budu deo ovogodišnjeg Zagreb film festivala. Radionica traje četiri dana i obuhvata projekcije filmova iz programa Mreže festivala Jadranske regije, svakodnevne diskusije i pisanje kritika koje će biti objavljene nakon Festivala.
Voditelj radionice je istaknuti filmski kritičar Nino Kovačić.
Za učešće je potrebno, uz lične podatke, poslati motivaciono pismo ili kratak filmski osvrt (do jedne strane) najkasnije do 15. oktobra na e-mail: nikovacic@gmail.com.
Odabranim učesnicima van Zagreba biće pokriveni troškovi puta do 150 evra, kao i smeštaja i dnevnog obroka.
Mreža festivala Jadranske regije zajednički je projekat osam regionalnih festivala. Čine je festivali osnivači: Sarajevo film festival, Festival autorskog filma Beograd i Zagreb film festival; pridruženi članovi: Ljubljanski filmski festival, Međunarodni filmski festival Braća Manaki i Međunarodni filmski festival u Tirani; kao i ambasadori Mreže – Filmski festival Herceg Novi i Pesaro film festival.