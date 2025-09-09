Milo Masoničić (31) iz Crne Gore, Nikola Radosavljević (34) iz Srbije i Ilda Halilčević (25) iz Bosne i Hercegovine pobednici su regionalnog umetničkog konkursa „Šta traje, počelo je u mašti“, u organizaciji regionalne pravne prakse Karanović&Partners.

Njihove vizije ličnog i kolektivnog opstanka, identiteta i sećanja izborile su se za prva tri mesta u konkurenciji više od 120 radova pristiglih iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i Albanije. Oni na snažan i autentičan način interpretiraju temu konkursa - potragu za trajnim vrednostima kroz maštu, intuiciju i ličnu posvećenost.

Za video rad u trajanju nešto više od pet minuta Milo Masoničić je osvojio prvo mesto. Njegov rad „Kids forever“ kroz montažu scena iz filmskih ostvarenja istražuje univerzalne momente detinjstva - ranjivost, radost, lutanja, melanholiju. Kombinacijom klasičnih i savremenih kadrova, rad oživljava kolektivna sećanja i emocije koje nas oblikuju od najranijeg uzrasta.

„Video je pokušaj da se zabeleži ono što ne može da se zadrži - detinjstvo. Sve što u tom periodu doživimo, ostaje sa nama: roditelji, crtani filmovi, igrice, komšije, strahovi, male pobede i tajne. Hteo sam da prikažem koliko to oblikuje našu ličnost, bez obzira na to koliko vremena prođe“, kaže Milo Masoničić iz Crne Gore, autor rada „Kids forever“ i pobednik konkursa.

Milo Masoničić Foto: Privatna Arhiva

Nikola Radosavljević iz Srbije osvojio je drugo mesto svojom instalacijom pod nazivom „House Where No One’s Died“. Rad predstavlja osvetljeni skelet doma kao simbol utopijske ideje o prostoru oslobođenom gubitka. Kombinujući arhitektonske elemente i simboliku budističkih učenja, rad otvara pitanje mogućnosti transformacije kolektivne patnje u trajnu vrednost.

„Ova instalacija je moj pokušaj da zamislim nemoguće - kuću koju smrt nikada nije dotakla. Mesto mira koje postoji samo u našim najdubljim željama. U vremenu kada nas globalna i lična iskustva gubitka preplavljuju, želeo sam da stvorim utočište koje ne poriče bol, već ga pretvara u sećanje i svetlost“, izjavio je Nikola Radosavljević.

Nikola Radosavljević Foto: Privatna Arhiva

Treće mesto osvojila je Ilda Halilčević iz Bosne i Hercegovine svojim video radom „Clone Hybrid“. Eksperimentalni video „Clone Hybrid“ je vizuelna meditacija o identitetu u digitalnom dobu. Spojem slikanih animacija, performansa i zvučnih smetnji, rad ispituje šta ostaje od nas kada nestanu svi filteri, i kada više nismo onakvi kakvima nas drugi vide - već ono što zaista jesmo.

“Video-instalacija Clone Hybrid nastala je iz potrebe da unutrašnjem haosu dam oblik i značenje, da unutar stvarnosti oblikovane spoljnim očekivanjima pronađem ono istinito i ranjivo, iako fragmentisano, ali naše. Vjerujem da snaga umjetnosti leži u tome da nas suoči sa sopstvenom krhkošću i podsjeti da je i nesavršenost oblik opstanka”, izjavila je umetnica Ilda Halilčević, dodavši da je umetnost put slobode i način da preživi sopstvenu složenost.

Ilda Halilčević Foto: Privatna Arhiva

„Zahvaljujući konkursu koji su realizovali Karanović&Partners, ove godine smo imali priliku da vidimo izuzetno kvalitetne i raznovrsne radove iz celog regiona. Više od 120 prijava pokazalo je da mladi umetnici neprestano rade i donose snažne, autentične i inovativne vizije. Upravo zbog toga naš zadatak da odaberemo pobednike i radove za izložbu bio je izuzetno težak.

Nadam se da će ovaj konkurs biti podstrek svim učesnicima da nastave sa svojom umetničkom produkcijom i da se i ubuduće javljaju na ovakve javne pozive, jer njihov rad nesumnjivo doprinosi jačanju i obogaćivanju regionalne umetničke scene“, izjavila je predsednica komisije Kristina Armuš.

Pored tri nagrađena rada, izložba u galeriji N.EON u Beogradu, koja će biti svečano otvorena 25. septembra, a 26. septembra otvorena za javnost, predstavljaće izbor od ukupno 15 najistaknutijih umetničkih dela, pažljivo odabranih od strane stručnog žirija. Sastav žirija su činili: Svetlana Ninković, renomirana apstraktna umetnica, Rastko Petaković, senior partner Karanović&Partners, i Kristina Armuš, predsednica žirija.

Konkurs „Šta traje, počelo je u mašti“, organizovan povodom obeležavanja 30 godina postojanja Karanović&Partners regionalne pravne prakse, raspisan je sredinom juna, za umetnike i umetnice do 35 godina iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i Albanije. Više od 120 prijavljenih radova ostavilo je snažan utisak na žiri, kako po tematskom dometu, tako i po raznovrsnosti umetničkih izraza.

Dostavljena dela obuhvatila su širok spektar formata: od slikarstva, skulpture i fotografije, do instalacija, digitalne umetnosti i video-radova. Umetnici su bili pozvani da predstave gotove radove ili predloge za produkciju, kako u tradicionalnim, tako i u savremenim medijima.

Bonus video: