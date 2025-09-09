Slušaj vest

Pod nazivom „U slavu heroja“, Beogradska filharmonija priređuje oproštajni koncert u čast Gabrijela Felca, prerano preminulog šefa-dirigenta, u sredu 17. septembra, od 20č na Kolarcu. Betovenovu simfoniju „Eroika“, orkestar će izvesti sam i tako pokazati neprocenjivu zaostavštinu Gabrijela Felca i jedinstveno izvođačko umeće stečeno zaslugom voljenog šefa-dirigenta.

Bez svog šefa na bini, ali večno sa njim u muzici i srcu, orkestar će poslati snažnu poruku ljubavi i zahvalnosti za sve što je Felc uradio za Beogradsku filharmoniju od 2017. godine kada je postao njen šef-dirigent. Monumentalnu „Eroiku“, čiju posvetu je Betoven ispisao „U spomen na jednog velikog čoveka“, Beogradska filharmonija posvećuje svom heroju sa kojim su izvođenja ovog dela bila istorijska.

Gabrijel Felc Foto: Marko Djokovic/Copyright: 2024. by Marko Djokovic. All rights reserved.

Filharmonijska „Eroika“ sa Gabrijelom Felcom, simbolično predstavlja najviše domete koje je orkestar dosegao za vreme njegovog mandata. Nakon izvođenja iz 2019. godine, Felc je izjavio da je to bila najbolja „Eroika“ u njegovoj dotadašnjoj karijeri, a svetska kritika je izvođenje ocenila sa najvišim ocenama uz opis „da se te večeri baš sve sklopilo: orkestar u top formi, izuzetan odnos Felca kako sa sviračima tako i sa publikom”. (Piter Konors, Bachtrack)

Da to nije bila samo prolazna magija, pokazalo se na Betoven maratonu 2022. godine, zato što je „Eroika“ bila bez premca najautentičnije i nezaboravno izvođenje Beogradske filharmonije, kako u Dortmundu tako i u Novom Sadu. Iako bez njega za dirigentskim pultom, nesaglediva Felcova erudicija, njegovo divljenje i istančano poznavanje Betovena kao i mnoštvo preciznih uputa datih filharmoničarima, biće zvučna slika Gabrijelovog nemerljivog učinka koje će Beogradska filharmonija odgovorno čuvati i nadalje negovati.

Ulaznice za oproštajni koncert su besplatne, a publika ih može preuzeti od srede, 10. septembra, od 10 časova na blagajni Beogradske filharmonije (Studentski trg 11). Knjiga žalosti povodom smrti Gabrijela Felca, ostaće otvorena u Beogradskoj filharmoniji do oproštajnog koncerta, kao i na Kolarcu uoči samog nastupa, 17. septembra 2025.

