Beograđanka Marina Koljubajeva važila je za jednu od najlepših srpskih i jugoslovenskih glumica od trenutka kada je prvi put kročila na scenu. Prvi put se pred kamerama pojavila u filmu "Višnja na Tašmajdanu" davne 1968. godine, nakon čega smo je gledali u brojnim ostvarenjima, uključujući "Šešir profesora Koste Vujića", seriju "Vaga za tačno merenje", "Bolji život"...

Marina Koljubajeva Foto: Printscreen/Youtube

Međutim, najšira publika najviše ju je volela zbog uloga Nevene, Dobre Jele i mađioničareve pomoćnice Mice u dečijoj seriji "Neven", u kojoj je njen široki osmeh najčešće dolazio do izražaja.

Sa uspehom je nastupala i u pozorištu, a jednom prilikom je za Yugopapir istakla da se od srca nasmeje svojim ulogama u "Nevenu".

– Nemojte pogrešno da me razumete, ali meni se "Neven" mnogo dopada i slatko se smejem, kao da nisam ja to snimala i kao da ne zna šta se sve događalo – priznala je ona.

Marina je, inače, propustila priliku da otputuje u Ameriku samo zbog "Nevena", zbog čega, istakla je nikad nije zažalila.

Još kao dete od 11 godina postala je članica dramske grupe Radio Beograda, gde je provela pet godina. Nakon toga je pohađala baletsku školu, a spremala je prijemni ispit za Likovnu akademiju. Međutim, iznenada je poželela da se okuša na Pozorišnoj akademiji – tri dana pre prijemnog – i bila je primljena.

Nakon što je spremila kratak Sonjin monolog iz Čehovljevog "Ujka Vanje" i jednu Preverovu pesmu, primljena je na klasu Milenka Maričića, a na drugoj godini proglašena je najboljom studentkinjom. Bila je toliko perspektivna da je već u trećoj i četvrtoj godini studija stekla pravo da igra na pozorištu i na televiziji, što je retko bio slučaj sa studentima.

– Naravno da sam želela, kao i mnoge druge moje vršnjakinje, uostalom, da što brže dođem do uloga, da postanem slavna, ali u isto vreme sam bila svesna da su to samo maštanja i da sve mora da ima svoj prirodni tok – istakla je u jednom intervjuu glumica.

Petar Božović Foto: Printskrin/jutjub

Marina Koljubajeva bila je dete ruskog doseljenika Evgenija i Srpkinje Radmile, koji su joj bili velika podrška u svim njenim željama i poduhvatima, a njena majka je u jednom intervjuu istakla da je Marina oduvek bila "ozbiljno i vredno dete, odličan matemaričar".

Malo je poznato da je slavna glumica bila u braku s Petrom Božovićem, s kojim je dobila sina Draška, a u jednom intervjuu za Story on se osvrnuo na njihov brak. Kako je tada ispričao, Marina je rešila da prekine drugu trudnoću, što je dovelo do kraja njihove ljubavi.

– Bila je mnogo lepa, putena, Ruskinja Marina Koljubajeva. Različito smo gledali na porodicu, ona je pobacila naše drugo dete uz moje protivljenje. Smatrao sam da brak i ne postoji ako nema dece jer u tom slučaju možemo ceo život i da se zabavljamo – izjavio je glumac.

Petar Božović Foto: Aleksandar Kovacevic

Ipak, sem ovih detalja, glumac nikada nije previše pričao o braku s jednom od najlepših Jugoslovenki sedamdesetih i osamdesetih godina, koja je preminula 2004, sa samo 54 godine.

Sebe je opisivala kao upornu ženu kojoj nije teško da istraje u nečemu, a smatrala je da imaju dvostruku prirodu, što joj je pomagalo u poslu.

– Po prirodi sam realna, ali u isto vreme i nekako romantična. To mi, verovatno, pomaže da se lako uklapam u različite uloge – istakla je Marina.

Godinu dana nakon Marinine smrti, Božovićev i njen sin Draško dobio je ćerku Anđeliju, koja nije upoznala svoju slavnu baku.

