Pančevo Film Festival, internacionalni takmičarski festival dugometražnog i kratkog filma, biće održan od 24. do 28. septembra na više lokacija u Pančevu. U okviru festivala biće prikazano oko četrdeset kratkih i dugometražnih filmskih ostvarenja, a glavna misija festivala je da predstavi, istraži i proširi ideje i pitanja šta sve kinematografija danas može da bude i uradi, kao i da, kroz prisustvo mladih talentovanih autora na festivalu, promoviše i pruži podršku novoj generaciji filmskih umetnika.

Ove godine PAFF se vraća svom petodnevnom formatu, donoseći intenzivniji i raznovrsniji program. Filmski program festivala je sastavljen od dokumentarnih i igranih filmova, eksperimentalnih i filmskih eseja, kratkog, srednjeg i dugog metra, raspoređenih u četiri filmske programske celine i brojne prateće programe. Svi programi festivala su besplatni.

Festival će u sredu, 24. septembra u 20h u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, projekcijom filma slovenačke rediteljke Urške Đukić Nestašne devojke (Kaj ti je deklica), slovenačko- italijansko-hrvatsko-srpske koprodukcije iz 2025. godine, premijerno prikazane na ovogodišnjem Berlinalu. Film govori o introvertnoj šesnaestogodišnjoj Luciji koja se pridružuje ženskom horu svoje katoličke škole, gde se sprijateljuje sa Anom-Marijom, popularnom i koketnom učenicom treće godine. Međutim, tokom vikenda intenzivnih proba u seoskom manastiru, Lucijino interesovanje za tamnookog radnika na restauraciji dovodi u pitanje njeno prijateljstvo s Anom-Marijom i ostalim devojkama. Dok se suočava s nepoznatim okruženjem i sopstvenom probuđenom seksualnošću, Lucija počinje da preispituje svoja uverenja i vrednosti, narušavajući harmoniju unutar hora.

U okviru svog bogatog programa, festival se deli na dve takmičarske selekcije. U glavnoj takmičarskoj selekciji Svetionici istoimenu nagradu dodeljuje žiri profesionalaca iz sveta filma. U takmičarskoj kratkometražnoj selekciji Rani radovi biće predstavljeni filmovi mladih autora, a nagradu Dimnjak za najbolji kratki film dodeljuje žiri od 16 srednjoškolaca filmofila. Oni će kroz razgovore o raznim filmskim disciplinama i pod vođstvom rediteljke Mine Đukić, doneti odluke o nagradi za najbolji film ove selekcije – nagradu Dimnjak, ali i o nagradama za najbolju režiju, scenario, fotografiju, montažu, mušku i žensku ulogu.

Festivalska selekcija PAFForama namenjena je najširoj bioskopskoj publici. Reč je preseku festivalskih i autorskih hitova iz ove i prethodne sezone. U okviru ove selekcije biraće se najbolji film po glasovima publike. Revijalna i autorska selekcija Svetla budućnost posvećena je reditelju koji još uvek nije snimio dugometražni film, a ove godine biće prikazani filmovi mladog srpskog reditelja Nikole Stojanovića.

Pančevo Film festival od 2014. godine organizuju filmski radnici i radnici u kulturi iz Pančeva i okoline okupljeni oko udruženja Pančevački filmski festival. Jedan od ciljeva PAFF-a je i stvaranje i animiranje nove filmske publike, one koja će na našem festivalu imati priliku da vidi drugačiju vrstu kinematografije: filmove koji se na umetnički relevantan način tematizuju aktuelne društvene i političke probleme na lokalu i šire. Fokusirani smo i na stvaranje i animiranje nove filmske publike, onih koji će na festivalu u Pančevu prvi put imati priliku da vide drugačiju vrstu kinematografije na drugačiji način: u bioskopu i uz prisustvo autora.

9. Pančevo Film Festival realizuje se realizuje u okviru projekta „Kultura za demokratiju”, koji sprovodi Hartefakt Fondacija. Kultura za demokratiju pruža podršku nezavisnoj kulturnoj sceni u Srbiji da, koristeći kulturu i umetnost, podstiče kritičko i kreativno razmišljanje o društvenim temama koje su od važnosti za lokalne zajednice. Projekat Kultura za demokratiju podstiče saradnju aktera na nezavisnoj kulturnoj sceni, kreirajući na taj način prostor za promociju pluralističkih vrednosti i interkulturalnog dijaloga u Srbiji. CfD projekat podžan je od strane Vlada Švajcarske, a sprovodi ga Hartefakt fond.

