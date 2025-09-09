Gala koncertom Opere SNP-a 13. septembra u 19h, pod upravom Kristijana Sandua i Mikice Jevtića, počinje nova pozorišna sezona 2025/26 na sceni Jovan Đorđević.
Počinje nova sezona Srpskog narodnog pozorišta: Gala koncert Opere pod dirigentskom upravom Kristijana Sandua i Mikice Jevtića
Pozorišna sezona Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu 2025/26. započeće Gala koncertom Opere SNP-a. Koncert će biti izveden pod dirigentskom upravom Kristijana Sandua (Rumunija) i Mikice Jevtića.
Nova sezona Srpskog narodnog pozoriša Foto: Marija Erdelji
Gosti koncerta biće rumunski operski umetnici Mihaela Marku i Bogdan Zaharia. Na repertoaru naći će se fragmenti iz opera i opereta kroz dela Rosinija, Štrausa, Verdija, Leonkavala, Čilea, Donicetija, Pučinija, Maskanjija, Lehara i Borodina.
Nova sezona Srpskog narodnog pozoriša Foto: Marija Erdelji
Učestvuju gosti, solisti, Hor i Orkestar Opere SNP-a, Operski studio „Vojislav Soldatović“ SNP-a i Dečiji operski studio SNP-a.
Foto: Marija Erdelji
