Pozorišna sezona Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu 2025/26. započeće Gala koncertom Opere SNP-a. Koncert će biti izveden pod dirigentskom upravom Kristijana Sandua (Rumunija) i Mikice Jevtića.

Nova sezona Srpskog narodnog pozoriša Foto: Marija Erdelji

Gosti koncerta biće rumunski operski umetnici Mihaela Marku i Bogdan Zaharia. Na repertoaru naći će se fragmenti iz opera i opereta kroz dela Rosinija, Štrausa, Verdija, Leonkavala, Čilea, Donicetija, Pučinija, Maskanjija, Lehara i Borodina. 

Nova sezona Srpskog narodnog pozoriša Foto: Marija Erdelji

Učestvuju gosti, solisti, Hor i Orkestar Opere SNP-a, Operski studio „Vojislav Soldatović“ SNP-a i Dečiji operski studio SNP-a.

Foto: Marija Erdelji

