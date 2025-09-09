Slušaj vest

Britanski glumac Endru Hauard, koji je bio proteklog vikenda gost Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT) na Zlatiboru,

produžio je svoj boravak u Srbiji. Naše kamere uslikale su ga na Marakani, jer došao da prati meč Srbija - Engleska. Na naše

iznenađenje utakmicu prati sa navijačima Srbije, jer on navija za reprezentaciju Velsa. Glumac obožava našu zemlju, gde je snimao film "Madbrik: Kult mrtvih".

Endru Hauard uslikan na Marakani Foto: Kurir

- Mislim da sam tokom snimanja postao sto posto Srbin. Lik mi se uvukao pod kožu, povezao sam se s njim i postao taj čovek. Iako je bila teška i mračna uloga, iz tame dolazi svetlo. Doneti priču na platno znači doneti kulturu zajednici. Sada osećam da je Srbija u meni zauvek. Radujem se što ću se vratiti, jer sam već mnogo puta dolazio i želim da ovde ponovo radim – izjavio za Kurir.

Endru Hauard Foto: Kurir

Njegovi koreni su iz Crne Gore, a obožava i rakiju:

- Rakija spaja ljude. To je način da se otvore srca i povežu duše. Srpski narod je direktan, iskren, tvrd, istinit i stvaran. Volim ljude ovde i osećam povezanost s njima.

Društvo na meču mu pravi devojka.