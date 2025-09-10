Slušaj vest

Komemoracija u čast reditelja Mihaila Vukobratovića održana je danas na velikoj sceni Pozorišta na Terazijama, nakon čega će Novom groblju u Beogradu biti ispraćen za kremaciju.

Na komemoraciji su govorili upravnik Pozorišta na Terazijama Rade Marjanović, glumci Žarko Stepanov i Mina Lazarević, kao i umetnički direktor Željko Jovanović i bivša gradska sekretarka za kulturu Beograda Gorica Mojović.

Potresan govor Mine Lazarević

- Ja ništa nisam napisala. Rekoh, govoriću iz srca. Našminkala sam da ne bih plakala, ali ne vredi. On je rak isto kao i ja i zna šta znači govoriti iz srca. Sigurna sam da je ovo pozorište više nego bilo koje drugo bilo u krizi. Neko ko je bio na čelu ove kuće pre njega nije znao gde da krene. Imao je osećaj šta ovom pozorištu i ansamblu treba i nikada mu ništa nije bilo teško. Nikad nije rekao - ne može. Uvek smo znali da je tu za nas. To je užasno važan osećaj i nama je to mnogo značilo. U trenutku kada smo bili pred zatvaranjem, ja sam uskakala u "Briljantin" i rekli su mi da reditelj hoće da me upozna, da vidi ko uskače u predstavu. Tad sam osetila da mi veruje. Posle toga smo se videli na kastingu za "Porodično blago" i ostalo je istorija.

Mina Lazarević na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću:

1/10 Vidi galeriju Mina Lazarević na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Ono što pamtim kad je on u pitanju je lagana saradnja i profesionalnost, sve je bilo lagano. Znao je da razume sve. Nikad nije došao da nas grdi kad smo svi tu, uvek nas izdvoji sa strane. To je išlo dotle da priđe sa strane da mi kaže da se mnogo mrštim i da mi se čelo bora. Davao je vetar u leđa. Bio je jedno veliko dete.Imao je crne vesele okice dečaka. Bio je dovoljno stariji da mu persiram, a odmah je tražio da to ne radim. I mlade i starije je gledao sa poštovanjem, nije gradio autoritet stanjem, nego svojom profesionalnošću. Osećali smo se ušuškano i ugodno. Umeo je da izvuče maksimum. Nama glumcima koji smo sujetni i detinjasti mnogo znači. Mnogo sam zahvalna zbog utemeljenja ovog pozorišta na mesto koje mu pripada kao jedino muzičko pozorište na Balkanu. Hvala mu što je izgurao do kraja.

Bio je čovek koji će uvek pomenom svog imena ili pojavom da mi razvuče osmeh na licu. Srećna sam i privilegovana što smo toliko radili. Nedostajaće. Hvala ti, Mišo - rekla je glumica Mina Lazarević kroz jecaj.

Žarku Stepanovu dao prvu glavnu ulogu

- Danas se, nažalost, opraštamo od našeg Miše Vukobratovića. Za mene nije bio samo reditelj, bio je vrata u novi svet. Zahvaljujući njemu dobio sam prvu glavnu ulogu. On me je uveo i pokazao čari mjuzikla. Miša je bio tiha snaga, umeo je da vidi više od toga što je očigledno. Imao je osećaj. Njegove predstave su imale dušu, kao i on. Imao je poverenja u svoje glumce, što je davalo krila svima. Nije vas učio da igrate ulogu, nego da budete čovek i da kroz to dođe umetnost. Možda nas je na trenutak napustio, ali ostavio je trag koji će živeti i dalje. Mišo, hvala ti na svemu, počivaj u miru - rekao je glumac Žarko Stepanov pred punom salom Pozorišta na Terazijama.

Žarko Stepanov na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću:

1/5 Vidi galeriju Žarko Stepanov na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Gorica Mojović plakala kao kiša

- Kako sad ja da govorim. Nije trebalo danas ovako da bude. Trebalo je da bude kako je Miša govorio. Ovih dana se navršava 20 godina od kad je otvoreno obnovljeno pozorište na Terazijama. 5. jula je Miša otključao vrata, a 13. oktobra je Miša ponovo otvorio vrata i ponosno dočekao publiku. O tome je trebalo da pričamo, a onda desilo se ovo. Slika je to - usamljenost, ogromna praznina. Najveća za njegovu porodicu kojoj izražavam saučešće.

Gorica Mojović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću:

1/9 Vidi galeriju Gorica Mojović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Kad govorim o obnovi pozorišta to nije bila obična obnova. Čini mi se da se nijedna institucija nije toliko namučila kao Pozorište na Terazijama. '91. je počela takozvana rekonstrukcija, koja se završila blokiranjem računa, a u drugoj fazi se završila katancem na vratima. Onda je 2000. godine došao Miša sa vizijom i misijom. Imam pravo da tvrdim jer svedočim, pitanje je da li bi kada i kako ovo pozorište bilo obnovljeno da nije bilo njega. Bila mi je velika čast da podržim tu ambiciju.

Miša, onako blag nenametljiv, uvek sa nekim blagim osmehom, ali čovek sa petljom. Jer samo neko ko je imao petlju morao je da osmisli režiju obijanja 23 katanca zarobljenog pozorišta, a potom je počela ozbiljna rekonstrukcija. Čovek koji je imao celovit pogled na sve to što je potrebno jednom pozorištu bio je Miša. Imao je petlju da od arhitekata traži prostor za hor, orkestar i balet. Miša je svemu bio posvećen, a posebno opremi. Informisao se o svetlosnoj, a posebno tonskoj opremi. Bio je posvećen i profilisanju repertoara

Želela bih da kažem nešto lično. Još jedna emotivna nit koja me veže za Mišu. RTS je 15. marta 2003. poverio režiju sahrane Zorana Đinđića njemu. Nekoliko dana kasnije je došao i uručio mi 4 kasete. Na svemu mu hvala i slava - rekla je u suzama Gorica Mojović, bivša gradska sekretarka za kulturu Grada Beograda.

U galeriji pogledajte ko je od glumaca došao na komemoraciju Mihailu Vukobratoviću:

1/11 Vidi galeriju Komemoracija Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Govor Željka Jovanovića, umetničkog direktora Pozorišta na Terazijama

- O Mišinom radu na televiziji govoriće se još mnogo vremena. U razrušenu zgradu koja se renovirala unedogled došao je sa idejom kako da je obnovi. Tačno je znao šta treba i kojim redom treba uraditi. Postavio je administrativne osnove, kada je u statut pozorišta uveo da se igraju mjuzikli. Dovođenjem svetskih imena uvodi principe koji su u skaldu sa načinom rada na Brodveju. Učinio je mnogo za mnoge, a najpre za glumce. Uveo je audicije. Veliki je broj kojima je otvorio prostor da ostvare svoje ambicije. Miša je zadužio sve nas u pozorištu, ovaj grad i celu našu teatarsku scenu. Zbogom, dragi Mišo - rekao je umetnički direktor Pozorišta na Terazijama, Željko Jovanović.

Željko Jovanović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću:

1/6 Vidi galeriju Željko Jovanović, umetnički direktor Pozorišta na Terazijama na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Komemorativni skup otvorio upravnik Pozorišta na Terazijama, Rade Marjanović

- Ovu zavesu simbolično dižemo, i to je zavesa koju je on izabrao u Nemačkoj. Zauvek će nas podsećati na njega - rekao je Marjanović i pozvao na minut ćutanja.

Rade Marjanović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću:

1/8 Vidi galeriju Rade Marjanović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

- Miša je bio kao retko ko uspešan u filmskoj i pozorišnoj profesiji. Bio je jedno od najvažnijih imena domaće filmske produkcije, koje su oblikovale generacije. Osim u produkciji filmova i serija, postavio je standard u režiji televizijskih spektakala. Mišin filmski i televizijski put je svima poznat, naša želja je da svima pošaljemo pozdrave ljubavi i zahvalnosti za sve što je učinio za ovo pozorište. Ovo pozorište beleži dva datuma - prvi put kad je nastalo, a drugi put kad nas je Miša vratio na put i profilisao kao muzičko pozorište - rekao je u govoru Rade Marjanović.

U Pozorištu na Terazijama su se okupili članovi porodice, prijatelji i kolege kako bi odali počast proslavljenom reditelju. Osim govornika na komemoraciji, među onima koji su došli da ukažu poštovanje prema liku i delu Vukobratovića su i Stevan Piale, Iva Štrljić, Radoslav Rale Zelenović, Milan Caci Mihailović, Jelena Gavrilović, Ivan Bosiljčić i drugi.

Foto: Boba Nikolić

Sa glumicom Minom Lazarević veže ga dugogodišnje prijateljstvo, a kao reditelj poverio joj je i prvu glavnu ulogu u seriji "Porodično blago". Zajedno su radili i na mjuziklu "Briljantin".

Željko Jovanović i Mihailo Vukobratović bili su dugogodišnji saradnici, a posebno u periodu kada je reditelj upravljao Pozorištem na Terazijama.

Nesreća na snimanju

Vukobratović je pao tokom snimanja serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Odmah je prevezen u KBC Zemun i posle ukazane lekarske pomoći zadržan je na šok odeljenju. Konstatovane su mu teške telesne povrede.

Mihailo vukobratovic Foto: Foto: Prva TV

Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.