Ovogodišnje izdanje Limenka teatar festa, održano u Kruševcu od 3. do 7. septembra, završeno je uz sjajnu atmosferu i impozantne rezultate. Tokom festivala sakupljeno je ukupno 65 hiljada iskorišćenih limenki za piće, koje će u potpunosti biti reciklirane i ponovo iskorišćene, čime je potvrđena osnovna misija festivala – da umetnost i ekologija zajedno mogu menjati svet na bolje.

Pored reciklažnih rezultata, deca i roditelji imali su priliku da kroz Limenka bazar učestvuju u edukativnim radionicama, razmenjuju limenke za ALU COIN, prvu ekološku valutu na svetu, i njima kupuju ulaznice, knjige i rekvizite. Tokom trajanja festivala su se kroz igru i umetnost učili odgovornosti prema prirodi.

Foto: Vladimir Veličković

Publika je tokom pet dana imala priliku da uživa u ukupno 11 predstava iz 8 zemalja, a sala Kruševačkog pozorišta bila je prepuna na svakom izvođenju. Na repertoaru su se smenjivale bajke, lutkarske priče, ekološke pouke i inovativne scenske forme iz različitih delova sveta. Festival je otvorila vesela karnevalska povorka koja je okupila osnovce, mlade sportiste, folkloraše i horove, dok je zatvaranje proteklo u znaku emocija i snažnih poruka zajedništva. Procene govore da je ukupno festival posetilo više od 4.500 posetilaca, većinom dece i roditelja.

Foto: Vladimir Veličković

Novica Pavličić, direktor Limenka teatar festa, poručio je: „Rezultati koje smo postigli ove godine pokazuju da deca i porodice prepoznaju naš festival kao praznik umetnosti i ekologije. Sakupljene limenke nisu samo broj, one su dokaz da najmlađi mogu biti pravi ambasadori promene – kroz igru, kroz pozorište i kroz čin reciklaže. Ponosni smo što je Kruševac bio domaćin ovakvog događaja i što smo zajedno uspeli da pokažemo da limenka nije bezvredna, već potencijal za stvaranje nečeg novog. Naš cilj je da festival iz godine u godinu raste, donoseći još bogatiji program i još snažnije ekološke poruke.“

Foto: Vladimir Veličković

I ove godine, kao i svih prethodnih, kompanija Ball Corporation i projekat „Svaka limenka se računa“ podržavaju Limenka teatar fest i umetničko - edukativni program koji festival sprovodi, podsećajući na značaj reciklaže aluminijuma, kao i na činjenicu da je svaka limenka resurs a ne otpad.