U 73. godini, posle teških povreda, koje je zadobio na snimanju, preminuo je rediteljMihailo Vukobratović. Publika ga pamti po čuvenim serijama i filmovima,“Nije lako s muškarcima”, “Bolji život”, “Policajac s Petlovog brda” i mnogim drugim. Komemoracija reditelju održana je u Pozorištu na Terazijama.

1/8 Vidi galeriju Rade Marjanović na komemoraciji Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

Bio je tu direktor gotovo 12 godina, ali urednik Zabavnog programa RTS, i glavni reditelj složenog televizijskog projekta – direktnog prenosa sahrane premijera Srbije Zorana Đinđića. Privatno bio je veran koleginici Ljiljani Lani Vukobratović.

Ona je montažerka. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (odsek za montažu). Montirala je film Milana Jelića "Tigar", film i mini seriju Gordana Mihića "Srećna porodica", a značajniji radovi su bili na montaži filmova Slobodana Šijana ("Ko to tamo peva", proglašen za najbolji srpski film sa kraja 20 veka, "Maratonci trče počasni krug", "Davitelj protiv davitelja", "Tajna manastirske rakije"), zatim kao montažer filma Predraga Antonijevića "Mala" iz 1991. i kao asistent u montaži jugoslovensko-američkog filma Spasitelj iz 1998. godine.

Miša i Lana u mladosti Foto: Miško Milojević

Radila je montažu i TV serija svoga supruga "Stižu dolari" i "Bela lađa". Član je Akademije filmskih umetnosti i nauke Srbije (AFUN).

1/11 Vidi galeriju Komemoracija Mihailu Vukobratoviću Foto: Boba Nikolić

U Pozorištu na Terazijama su se okupili članovi porodice, prijatelji i kolege kako bi odali počast proslavljenom reditelju. Osim govornika na komemoraciji, među onima koji su došli da ukažu poštovanje prema liku i delu Vukobratovića su i Stevan Piale, Iva Štrljić, Radoslav Rale Zelenović, Milan Caci Mihailović, Jelena Gavrilović.

