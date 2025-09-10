Svetska premijera debitantskog filma „Oče naš“ scenariste i reditelja Gorana Stankovića održana je na jubilarnom 50. Toronto Internacionalnom filmskom festivalu (TIFF), u okviru prestižnog programa Discovery.

Publika je film dočekala emotivno i sa ovacijama, potvrđujući da se radi o jednom od najiščekivanijih regionalnih ostvarenja godine.

Foto: Promo

Film „Oče naš“ donosi priču o Dejanu (Vučić Perović), zavisniku od droge koji utočište pronalazi u manastirskoj komuni u zabačenom delu Srbije. Tamo ga pod svoje uzima harizmatični i strogi sveštenik Branko (Boris Isaković), čije metode „isceljenja“ postaju sve ekstremnije. Pored Perovića i Isakovića, u snažnoj glumačkoj postavi su i Goran Marković, Dado Ćosić, Lazar Tasić, Jasna Žalica, Toni Mihajlovski, Nenad Heraković i drugi.

Goran Stanković Foto: Wouter van Houwelingen

Goran Stanković, reditelj filma je nakon svetske premijere izjavio:

„Najveći utisak projekcije bio je muk nakon završetka filma, znak da se publika snažno povezala sa pričom. Posebno sam ponosan što je Variety odmah potom, među više od 300 prikazanih naslova, uvrstio "Oče naš" među 20 najboljih internacionalnih filmova festivala“.

Foto: Wouter van Houwelingen

Glumac Vućić Perović je o svojoj ulozi u filmu rekao:

„Za ulogu sam se pripremao u bliskom dogovoru sa rediteljem, gledao sam brojne filmove i dokumentarce na sličnu temu, istraživao reportaže o mestu radnje i, što mi je bilo posebno važno, razgovarao sa stručnjacima za zavisnosti. Sve to mi je pomoglo da lik doživim iznutra i prikažem ga što istinitije“.

Vučić Perović Foto: Promo

Još jedan od aktera filma glumac, Goran Marković je nakon svetske premijere istakao:

„Bilo mi je veoma lepo da vidim da su svi koji su došli na projekciju ostali do samog kraja Q&A. Mislim da je to dobar znak, niko nije otišao, naprotiv, publiku je do kraja zanimalo šta imamo da kažemo, što mi je bilo posebno ohrabrujuće“.

TIFF je jedan od najuticajnijih festivala savremenog filma, a kroz selekciju Discovery otkrio je mnoge autore koji su postali vodeća imena svetske kinematografije, uključujući Alfonso Cuaróna, Christophera Nolana, Maren Ade, Yorgosa Lanthimosa, Michaela Hanekea i Barryja Jenkinsa.

Prestižni magazin Variety opisao je film kao „moćnu dramu o tome kako vera i disciplina mogu prerasti u kontrolu“, ističući njegov vizuelni stil, moralnu složenost i upečatljive glumačke interpretacije. Variety je i „Oče naš“ uvrstio u 20 međunarodnih filmova festivala.

Milos Timotijević i Aleksandar Radivojević Foto: Digimedia

Očekuje nas u Torontu i svetska premijera srpskog horora „Karmadona“ autora Aleksandra Radivojevića.

Kako je bilo u Torontu

Goran Stanković, široj javnosti poznat kao koscenarista i reditelj serija „Sablja“ i „Jutro će promeniti sve“, završio je master studije režije na prestižnoj AFI filmskoj školi u Los Anđelesu.

Scenario potpisuju Goran Stanković, Dejan Prcic, Ognjen Sviličić i Maja Pelević. Producent filma je Snezana van Hauvelingen, a producentske kuće koje potpisuju film su This and That Productions (Srbija), uz koprodukciju sa Italijom (Nightswim), Hrvatskom (PomPom Film), Crnom Gorom (KINO), Severnom Makedonijom (Dream Factory), Bosnom i Hercegovinom (Novi film) i Srbijom (Cineplanet).

Film je podržan od strane Filmskog centra Srbije i Ministarstva kulture Republike Srbije, kao i MIC - Ministarstva kulture Italije, HAVC - Hrvatskog audiovizualnog centra, Filmskog centra Crne Gore, Filmske agencije Severne Makedonije, Filmskog fonda Sarajevo, MEDIA programa Kreativne Evrope i RE-ACT fonda. Razvijan je kroz programe First Films First i MFI Script2Film Workshop.

Domaća premijera i bioskopska distribucija u Srbiji očekuje se do kraja godine.