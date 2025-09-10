Poslednji ispraćaj Mihaila Vukobratovića: Potresne scene na Novom groblju - Vesna Trivalić utučena nosi venac, muk i tuga (FOTO)
Ispraćaj za kremaciju reditelja Mihaila Vukobratovića održava se danas na Novom groblju u Beogradu.
Prethodno je u Pozorištu na Terazijama održana komemoracija u njegovu čast, na kojoj su govorili Rade Marjanović, Željko Jovanović, Gorica Mojović, Žarko Stepanov i Mina Lazarević. U potresnim govorima odali su počast pred punom salom Pozorišta na Terazijama, gde su se okupili brojni glumci.
Ivana Dudić je tugu sakrila iza velikih sunčanih naočara, a u ruci nosi crvenu ružu.
Glumac Nebojša Ilić je među onima koji su došli da upute poslednji pozdrav Vukobratoviću, a u ruci nosi crvenu ružu. Tu je i glumac Stefan Buzurović sa suprugom Danijelom, ali i Nela Mihailović i Boris Pingović.
U galeriji pogledajte ko je došao da isprati Mihaila Vukobratovića:
Glumica Iva Štrljić je došla da se oprosti od Vukobratovića s crvenom ružom, a tu je i Vesna Trivalić, koja je nosila venac od cveća vidno utučena, kao i reditelj Darko Bajić.
Među prvima su na groblje stigli glumci Vladan Savić, Svetlana Bojković, Dušan Radović, Milan Milosavljević, Žarko Stepanov, baletan i koreograf Miloš Gromilić.
Svetlana Bojković u ruci, pored sveće, nosi beli ljiljan.
U galeriji pogledajte fotografije s komemoracije Mihailu Vukobratoviću:
Nesreća na snimanju
Proslavljeni reditelj Mihailo Vukobratović umro je 7. septembra u 73. godini. On je 28. juna hospitalizovan nakon povreda koje je doživeo na snimanju.
Vukobratović je pao tokom snimanja serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Odmah je prevezen u KBC Zemun i posle ukazane lekarske pomoći zadržan je na šok odeljenju. Konstatovane su mu teške telesne povrede.
Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.
Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.
