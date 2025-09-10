Slušaj vest

Ispraćaj za kremaciju reditelja Mihaila Vukobratovića održava se danas na Novom groblju u Beogradu.

Prethodno je u Pozorištu na Terazijama održana komemoracija u njegovu čast, na kojoj su govorili Rade Marjanović, Željko Jovanović, Gorica Mojović, Žarko Stepanov i Mina Lazarević. U potresnim govorima odali su počast pred punom salom Pozorišta na Terazijama, gde su se okupili brojni glumci.

Ivana Dudić je tugu sakrila iza velikih sunčanih naočara, a u ruci nosi crvenu ružu.

Glumac Nebojša Ilić je među onima koji su došli da upute poslednji pozdrav Vukobratoviću, a u ruci nosi crvenu ružu. Tu je i glumac Stefan Buzurović sa suprugom Danijelom, ali i Nela Mihailović i Boris Pingović.

U galeriji pogledajte ko je došao da isprati Mihaila Vukobratovića:

Glumica Iva Štrljić je došla da se oprosti od Vukobratovića s crvenom ružom, a tu je i Vesna Trivalić, koja je nosila venac od cveća vidno utučena, kao i reditelj Darko Bajić.

Među prvima su na groblje stigli glumci Vladan Savić, Svetlana Bojković, Dušan Radović, Milan Milosavljević, Žarko Stepanov, baletan i koreograf Miloš Gromilić.

Svetlana Bojković u ruci, pored sveće, nosi beli ljiljan.

U galeriji pogledajte fotografije s komemoracije Mihailu Vukobratoviću:

Nesreća na snimanju

Vukobratović je pao tokom snimanja serije u Zemunu i zadobio teške povrede glave i kičme. Odmah je prevezen u KBC Zemun i posle ukazane lekarske pomoći zadržan je na šok odeljenju. Konstatovane su mu teške telesne povrede.

Mihailo Vukobratović Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Tokom svoje bogate karijere, režirao je brojne poznate serije, među kojima su "Bolji život", "Nije lako sam muškarcima", "Otvorena vrata", "Stižu dolari", "Bela lađa", kao i mnoge druge.

Posebno je bio poznat po saradnji sa Sinišom Pavićem.

