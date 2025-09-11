Slušaj vest

Serija "Bolji život"snimana je krajem osamdesetih godina prošlog veka baš u vreme kada je Žarko Laušević bio u jeku popularnosti.

Legendarni glumac je tada bio u svojim dvadesetim godinama i nema reditelja koji se nije otimao oko njega i priželjkivao ga u svom njegovom projektu.

Takav je bio slučaj i sa dramom "Bolji život", a scenarista ove kultne serije Siniša Pavić je jednom prilikom za Informer otkrio zbog čega na kraju nije došlo do saradnje sa Lauševićem.

ms546425.jpg
Siniša Pavić Foto: Vlada Sporčić

- Želeli smo da Žarko igra Aleksandra Popadića, međutim, termini snimanja "Boljeg života" poklopili su se sa njegovim obavezama, a on nije mogao da postigne da radi na više projekata. Lauš je tada imao 27 godina i bio je idealan za ulogu advokata i najstarije dete u porodici - rekao je tada Pavić za Informer i dodao:

bk1.jpg
Boris Komnenić u ulozi Aleksandra Popadića Foto: Printscreen

- Kada je Lauš odbio ulogu morali smo u kratkom roku da mu pronađemo zamenu. Boris Komnenić je izabran kao najbolje rešenje. Kasnije se ispostavilo da je baš ta uloga obeležila njegovu karijeru.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteKulturaLaušević je popio takvu šamarčinu od Berčeka da mu je zujalo u glavi: Glumac nije mogao da dođe sebi, a onda ga je upitao jedno
collage.jpg
KulturaKsenija Pajić za Kurir: "Lauševića sam videla samo jednom i nadala se da ćemo se opet sresti"
Ksenija Pajić na 31. Sarajevo film festivalu
ŽivotLauševićev cimer iz ćelije otkrio njegovu ključnu grešku pre ubistva: "To u Crnoj Gori nipošto ne govoriš"
Žarko Laušević
Pop kulturaSa Žarkom Lauševićem snimila je intimne scene o kojima je brujala cela Juga: Ovako danas izgleda zanosna glumica
Branka Petrić i Ksenija Pajić na 31. Sarajevo film festivalu

 VIDEO: Žarko Laušević o glumi: 

Žarko Laušević iskreno o glumi, otkrio detalje NOVE ULOGE Izvor: Kurir televizija