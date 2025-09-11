Slušaj vest

Serija "Bolji život"snimana je krajem osamdesetih godina prošlog veka baš u vreme kada je Žarko Laušević bio u jeku popularnosti.

Legendarni glumac je tada bio u svojim dvadesetim godinama i nema reditelja koji se nije otimao oko njega i priželjkivao ga u svom njegovom projektu.

Takav je bio slučaj i sa dramom "Bolji život", a scenarista ove kultne serije Siniša Pavić je jednom prilikom za Informer otkrio zbog čega na kraju nije došlo do saradnje sa Lauševićem.

Siniša Pavić Foto: Vlada Sporčić

- Želeli smo da Žarko igra Aleksandra Popadića, međutim, termini snimanja "Boljeg života" poklopili su se sa njegovim obavezama, a on nije mogao da postigne da radi na više projekata. Lauš je tada imao 27 godina i bio je idealan za ulogu advokata i najstarije dete u porodici - rekao je tada Pavić za Informer i dodao:

Boris Komnenić u ulozi Aleksandra Popadića Foto: Printscreen

- Kada je Lauš odbio ulogu morali smo u kratkom roku da mu pronađemo zamenu. Boris Komnenić je izabran kao najbolje rešenje. Kasnije se ispostavilo da je baš ta uloga obeležila njegovu karijeru.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Žarko Laušević o glumi: