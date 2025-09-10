Slušaj vest

U maloj dvorani Vatroslava Lisinskog održana je komemoracija Gabi Novak. Kolege, saradnici i prijatelji došli su odati počast Gabi i zahvaliti joj se na svemu što je učinila za hrvatsku i regionalnu muziku.

Na oproštaj su došli muzičari Marko Tolja, Meritas, Danijela Martinović, Tereza Kesovija, sestre Husar, Jelena Radan, Drago Diklić, Maja Vučić s kćeri Gitom Hajdarhodžić, Zlatko Turkalj, Nina Badrić, glumica Jasna Bilušić te mnogi drugi. U prvom redu sedela je Gabina unuka, ćerla Matije Dedića, Lu Dedić sa svojom majkom Marinom Skoti.

Ovako je odata počast Gabi Novak u Beogradu:

Komemoracija je započela snimkom pesme Arsena Dedića "Nikad više".

"Njen glas ispunjavao je naša srca toplinom, profinjenom interpretacijom. Tuguje celi Zagreb. Arsen, Matija i Gabi utkani su u srž hrvatske kulture, njen je glas bio poput baršuna. A upravo će muzika nadživeti vreme", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević. Dodao je "neka Gabi, Arsen i Matija počivaju u muzici".

Emotivan govor održao je i Nikša Bratoš. Rekao je da je Gabi uvek bila jednostavna i prizemna uprkos svim priznanjima.

"Jedno veče Porin za životno delo, najveća nagrada, a drugo jutro na pijacu pa kuva ručak. Učila nas je kako ne treba biti glasan da bi se glas čuo", rekao je.

Posle njegovog govora puštena je pesma "Pamtim samo srećne dane". Za kraj komemoracije pušten je desetominutni film o Gabi, koji završava pesmom Nada.

Gabi Novak preminula je 11. avgusta 2025. u 89. godini. Nakon što je 17. avgusta 2015. izgubila supruga Arsena Dedića, kantautora i skladatelja s kojim je provela više od četiri decenije u braku, Gabi Novak suočila se početkom juna ove godine s još jednom teškom tragedijom – smrti njihovog sina Matije Dedića, jednog od najistaknutijih hrvatskih džez pijanista, koji je preminuo 8. juna u Zagrebu u 52. godini.

Gabi sahranjena u porodičnoj grobnici

Pevačica Gabi Novak sahranjena je u porodičnoj grobnici na zagrebačkom Mirogoju. Porodica i najbliži prijatelji oprostili su se od Gabi u ponedeljak na zagrebačkom krematorijumu u skladu sa njenom željom.

Njena urna položena je u porodičnu grobnicu na Mirogoju, gde počivaju njen suprug Arsen Dedić, sin Matija Dedić i majka Elizabeta Rajman. Tako je cela porodica ponovo na okupu, a Gabi Novak sada počiva pored svojih najmilijih.

