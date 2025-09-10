Slušaj vest

Dom omladine Beograda i Studio Centar i ove jeseni zajedničkim snagama realizuju jedinstveni pozorišni program za mlade – POZORIŠNU JESEN ZA TINEJDŽERE. Od septembra do decembra 2025. godine biće izvedeno 13 edukativnih predstava namenjenih publici uzrasta od 12 do 18 godina: devet u produkciji Studija Centar i četiri u okviru šestog izdanja Angažman Festa. U salama Doma omladine Beograda pred publikom će biti aktuelne i društveno relevantne teme: nasilje – posebno vršnjačko, digitalno zlostavljanje, različiti oblici zavisnosti (od interneta, droga, kocke), problem anoreksije, dileme identiteta, izazovi komunikacije između mladih i odraslih, ali i univerzalne vrednosti prijateljstva, ljubavi i prihvatanja. Svečano otvaranje ovogodišnje Pozorišne jeseni za tinejdžere biće održano u Velikoj sali Doma omladine 26. septembra u 20 časova, kada će, uz obeležavanje 19. rođendana Studija Centar, biti izvedena predstava „Gospodar muva – uživo!“, premijerno prikazana u maju ove godine.

Foto: Dom omladine

„Izuzetna posećenost predstava za tinejdžere u Domu omladine, koje realizujemo u saradnji sa Studiom Centar, iz sezone u sezonu potvrđuje značaj ovog programa. Mnogima je to prvo pozorišno iskustvo ove vrste, što nas posebno raduje, jer smo time uspeli da približimo umetnost i važne životne teme novim generacijama. Zadovoljstvo posetilaca, kao i broj mladih koji se uključuju u proces rada – bilo kao izvođači ili kao aktivni učesnici u dijalogu koji predstave otvaraju – pokazuje da ovakav sadržaj ima svoju publiku i svrhu. Dom omladine Beograda ostaje posvećen osmišljavanju i realizaciji programa koji ne samo da zabavljaju, već i edukuju, osnažuju i otvaraju prostor za razumevanje i empatiju. Saradnja sa Nenadom Radovićem i njegovim timom, koja traje godinama, zasnovana je na profesionalizmu i zajedničkoj posvećenosti mladima. Rad u novoj sezoni nastavljamo sa još više entuzijazma i zajedničkom željom da našoj mladoj publici pružimo sadržaje koji će ih podstaći na razmišljanje, kreativnost i međusobnu podršku.“, izjavio je Andrija Bojanić, direktor Doma omladine Beograda.

Foto: foto Stanislav Milojković

„Već osam godina Studio Centar i Dom omladine Beograda zajedno otvaraju prostor u kome mladi mogu da se prepoznaju, razgovaraju i rastu kroz pozorište. Posebno mi je drago što uz podršku direktora Doma omladine, Andrije Bojanića, nastavljamo tu misiju i ove godine. Pozorišna jesen za tinejdžere postaje važan kulturni događaj upravo zato što mladima nudi sadržaje koji ih podstiču na razmišljanje i dijalog, u vremenu kada se odrastanje suočava sa sve većim pritiscima i nesigurnostima. Ovogodišnji program donosi 13 predstava koje hrabro otvaraju teme nasilja, zavisnosti, društvenih mreža, ali i ljubavi, prijateljstva i prihvatanja – one iste teme koje oblikuju živote generacije kojoj je ovaj program namenjen. Verujem da ćemo zajedno sa publikom još jednom potvrditi da pozorište može biti mesto osnaživanja i podrške mladima, a ne samo umetničkog doživljaja. U vremenu kada mladi često ostaju bez jasnih odgovora i podrške, pozorište može postati siguran prostor u kojem se osećaju viđeno, shvaćeno i prihvaćeno.“, poručio je Nenad Radović, direktor Studija Centar.

U oktobru i novembru publiku očekuju sledeće predstave: „Grupa“ – o digitalnom nasilju (10. 10. i 27. 11.), „Ovo nije bajka“ – o vršnjačkom nasilju (15. 10. i 19. 11.), „35 kalorija bez šećera“ – predstava koja otvara temu anoreksije (17. 11.) i „Gospodar muva – uživo!“ (14. 10. i 24. 11.). Ulaznice su u prodaji putem eFinity mreže i onlajn. Cena ulaznica u slobodnoj prodaji je 800 dinara, dok su za školske i grupne posete obezbeđeni dodatni popusti. Zainteresovani za grupne popuste sve informacije mogu dobiti putem mejla studiocentar@gmail.com.

Program će biti zaokružen šestim Angažman Festom, od 1. do 3. decembra, festivalom angažovanog pozorišta za mlade, u okviru koga će biti izvedena i 51. premjera Studija Centar – „Kocka“, inspirisana delom „Kockar“ Fjodora Dostojevskog. Uz nju, publika će imati priliku da vidi i četiri najbolje edukativne predstave za mlade nastale u Srbiji tokom protekle godine.

Dom omladine Beograda i Studio Centar već osam godina otvaraju prostor mladima da kroz pozorište istražuju i preispituju svet oko sebe, oslanjajući se kako na originalne dramske tekstove, tako i na klasike domaće i svetske književnosti. Kroz inovativne inscenacije i razgovore nakon predstava, program ne samo da odgovara na ključna pitanja mladih, već i aktivno učestvuje u građenju nove generacije pozorišne publike.

Pozorišna jesen za tinejdžere i ove godine biće pozornica na kojoj mladi prepoznaju svoje priče.