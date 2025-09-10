Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković sastao se tokom radne posete Sankt Peterburgu sa ministarkom kulture Ruske Federacije Olgom Ljubimovom, sa kojom je razgovarao o unapređenju sveukupne saradnje dve države u oblasti kulture.

U okviru razmatranja unapređenja bilateralne i multilateralne saradnje, na sastanku je bilo reči o savremenom stvaralaštvu i zaštiti kulturnog nasleđa, a poseban akcenat stavljen je na negovanje kulture pamćenja.

ministar kulture Nikola Selakovic Foto: Ministarstvo Kulture

Sagovornici su naglasili značaj saradnje između ustanova kulture i izrazili zadovoljstvo nizom konkretnih projekata, kao što su potpisivanje sporazuma o kinematografskoj koprodukciji, izložba posvećena ugroženom kulturnom nasleđu na Kosovu i Metohiji, „Dani Ermitaža“ u Republici Srbiji, učešće u radu Evroazijske akademije kinematografske umetnosti, nastup na Interviziji, kao i predstojeće održavanje Rusko-srpskog foruma u Beogradu.

U okviru boravka ministra Selakovića u Sankt Peterburgu, posebno je istaknut značaj preuzimanja slika koje su stručnjaci Državnog Ermitaža priredili za Istorijski muzej Srbije.