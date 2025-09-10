Slušaj vest

Holivudski glumac Stiven Sigal stigao je u Beograd gde će polovinom septembra početi sa snimanjem novog akcionog trilera Order Of The Dragon (premijera planirana za 2026), u režiji nagrađivanog hrvatskog reditelja Vjekoslava Katušina (C.L.E.A.N., Wrongful Death, Oniros Film Awards, Vegas Movie Awards).



Snimanje će početi u septembru 2025. godine i odvijaće se na atraktivnim lokacijama u Beogradu. Projekat obećava povratak u „zlatno doba akcije“ 80-ih i 90-ih, sa impresivnom međunarodnom glumačkom postavom.

Režiser Katušin ne krije svoje oduševljenje radom sa legendom akcionih filmova:

„Volim da se šalim da sam ga skoro izvukao iz penzije. Verujem da takva glumačka legenda, poput Stivena Sigala, ne može da stane. Velika je čast i izazov za mene da radim sa takvim umetnikom. Radujem se svakom kadru koji ćemo snimiti“, rekao je Katušin.

Snimanje filma Foto: Cinnamon Films, ORDER OF THE DRAGON





Pored Sigala, film okuplja i druge ikone akcionog žanra:

Ron Smurenburg – holandski majstor borilačkih veština poznat po svojoj spektakularnoj borbi u filmu Džekija Čena „Ko sam ja?“

Mišel Kisi – nezaboravni Tong Po iz filma „Kikbokser“, u kojem je glumio pored Žan-Kloda Van Dama

Majkl Pare – američki glumac sa bogatom filmografijom

Dženi Paris i Alona Herta – zvezde Katušinovog prethodnog filma „Pogrešna smrt 2: Krvne loze“