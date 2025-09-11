Slušaj vest

Tamara Rađenović najavila je danas svoj novogodišnji nastup 29. decembra u Sava centru.

Rođena je u Beogradu, a školovala se i diplomirala solo pevanje na prestižnoj Kraljevskoj muzičkoj akademiji u Londonu. Jedna je od poslednjih učenica slavne operske pevačice Monserat Kabalje. Održala je dva solistička koncerta u Karnegi holu u Njujorku 2018. i 2019. godine, gde je debitovala sa 23 godine. Našla se i na Forbsovoj evropskoj listi „30 ispod 30” u kategoriji umetnost i kultura. Živi i radi u Londonu i nastupa širom sveta.

1/32 Vidi galeriju Tamara Rađenović najavila koncert u Sava Centru Foto: Boba Nikolić

Tamaru će pratiti hor i simfonijski orkestar na bini - preko 100 ljudi.

- Koncert mi puno znači. Pet godina gradimo publiku. Počeli smo na Kolarcu. On je bio hram klasične muzike. Posle dve rasporade sale odlučili smo da pređemo u Plavu dvoranu. Očekujem da ovi koncerti postanu tradicija - rekla je Tamara i dodala:

- Mladi umetnici moraju da imaju podršku. Imala sam sreću da imam pomoć moje porodice. Nije lako uspeti klasičnoj muzici.

U operu se kaže zaljubila jer je poželela da bude Karmen. Želela je da bude Ledi Gaga i Madona ali je shvatila da to ne može devojka s Balkana. Pronašla se u operi i to je bila sudbina.

