Slušaj vest

Eva Ras je svojevremeno tvrdila da ju je koleginica i poznata glumica Žiža Stojanović sabotirala tokom snimanja kultne serije "Srećni ljudi", gde su glumile komšinice s čuvenog "Ranča prokletih" - Smiljku Miljković i Canu Fontanu.

Evi je 1992. godine umrla ćerka Kruna na studijama u Parizu. Godinu dana kasnije ponuđena joj je uloga Smiljke, čemu se Žiža, navodno, oštro protivila.

Eva Ras i Žiža Stojanović u seriji Srećni ljudi Foto: Printscreen/Youtube

- Celog života je izbegavam. Dok je učestvovala u "Zadruzi 1", sve vreme je ronila suze i oplakivala svoju preminulu ćerku, a kada je meni bilo teško, ona nije imala sažaljenja. To je bio veoma težak i stresan period za mene, a Siniša Pavić mi je ponudio ulogu u seriji da me malo oraspoloži i skrene misli od ćerke koju sam prerano izgubila - ispričala je Eva, prenosi Informer.

Eva je tvrdila da je Žiža čak zahtevala od reditelja da dobije otkaz.

- Žiža Stojanović je tražila da ne igram jer je to komedija, a ja sam tako utučena i nije joj palo na pamet da je i uloga takva. Nije mene ona uopšte... Znala sam ja da ona ne može Sinišu Pavića da preobrlati svojom nečovečnošću. Žiža da je insistirala mogla je da ostane i bez uloge - rekla je glumica za Blic TV.

Ekipa Kurira posetila je pre 2 godine Ranč prokletih, a u galeriji donosimo ekskluzivne fotografije:

1/8 Vidi galeriju Lokacija na kojoj je snimana serija "Srećni ljudi". Ranč prokletih posetili glumci iz serije Foto: Kurir

- Tada je Žiža tražila da me izbace iz serije jer joj je smetala moja tuga za Krunom. Zamislite, njoj nije bilo jasno kako sam se usudila da glumim godinu dana posle smrti svoje ćerke. Uopšte prema meni nije imala saosećanja, ljudskosti niti kolegijalnosti - rekla je Eva, prenosi Informer.

Kada je Žiža preminula u junu ove godine, od nje se sada oprostila i Eva Ras.

- Kad neko umre sve mu praštam. Otkako se poznajemo bile smo u zavadi. Svima želim da budu dugovečni kao ona - rekla je Eva Ras za domaće medije.

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišom