Serija "Selo gori, a baba se češlja" Radoša Bajića, oborila je sve rekorde gledanosti u Srbiji, a donosi priču o meštanima sela Petlovac.

Prva klapa pala je 6. oktobra 2006. godine, na promenadi u Vrnjačkoj Banji, a kroz 101 epizodu, publika je verno pratila zgode i nezgode svih protagonista. Junake i danas publika obožava, a ono što je mnogima interesantno je kako danas izgledaju glumci koji su igrali decu u seriji.

Mali Toma je porastao

Radoš Bajić podelio je fotografiju sa Lukom Raškovićem, koji je igrao lik njegovog unuka Tome Rakovića, 19 godina od prve klape. Malo je reći da su godine prošle i da se dečak promenio. Danas je pravi momak i ima 21. godinu. Svoju glumačku karijeru nije nastavio, već se posvetio muzici. Zanimljivo je da Luka odlično svira harmoniku i bira da se drži dalje od očiju javnosti.

- Prohujale su skoro dve decenije. Radašinov unuk Toma, zapravo Luka Rašković, danas je uzoran dvadesetjednogodišnji momak. Snažne emocije i radost našeg susreta obeležavaju današnji dan - napisao je Radoš Bajić u objavi na svom Instagram profilu.

"Vratio se unuk Toma iz Švedske, blago dede", "Da ste živi,zdravi i veseli", Nikad ga ne bih prepoznao" i "Porasto Toma", bili samo neki od komentara oduševljenih obožavaoca.

Srpsko selo

Radoš Bajić kao majstor svog zanata je uspeo da "oslika" srpske seljake onakve kavi jesu sa svojim potresnim i manje potresnim sudbinama, pa nije ni čudo što se toliko ljudi pronašlo u seriji.

Radnja je smeštena u selu Petlovac, koje se nalazi u opštini Trstenik, blizu Morave. Ipak, ovo mesto u stvarnosti ne postoji, već je imaginarno mesto, bar na mapi Srbije, ali na primer selo Dubič iz serije postoji u Hrvatskoj.

Kadrovi omiljene serije mnogih snimani su u selima Kukljin (naseljeno mesto grada Kruševca, pored Zapadne Morave) i Bogdanje (selo nadomak Trstenika). U selu Kukljin se nalazi Radašinova kuća i kafana Džame i Jakoja, dok se u selu Bogdanje nalazi kuća od Smiljane, Dragojla i prijatelja Mitra.

Ipak, ostaje pitanje gde se nalaze kuće Milašina, Dragojla, Smiljane i prijatelja Mitra iz Dubiča i kako danas izgledaju?

Prva stanica - selo Kukljin

Ekipa Kurira posetila je selo Kukljin, koje zapravo glumi selo Petlovac gde se nalazi Radašinova kuća i kafana Džame i Jakoja.

Radašinova kuća je zapravo baka Canina kuća. Glumac i reditelj je pre nekoliko godina ponovo obišao baka Canu, a ona je ranije ispričala svoje iskustvo sa snimanja.

- Šest godina je trajalo snimanje. Družili smo se sa njima i svi su bili ljubazni, srodili smo se kao rod rođeni. Svi su dobri. Radoša niste mogli da čujete, neki ton da povisi, sve je to lepo, lepo pričao, ja ne umem da vam kažem - rekla je ranije baka Cana.

Turisti i dalje žele da vide kuću, ali se mnogi vrate kada čuju komentar da tu niko ne živi, iako je baka Canina porodica i dalje tu.

Dvadesetak minuta dalje nalazi se selo Medveđa, rodno mesto Radašina, odnosno Radoša Bajića.

Na glavnom putu oslikan je mural posvećen pokojnom Miroljubu Trošiću Đodi, koji je mnogima bio omiljeni lik, a koji kod nekih izmamljuje suze.

Selo Medveđa

Tiktoker Duleplay obišao je neke od lokacija, među kojima je i kuća Milašina Rakovića, kojeg je glumio Milorad Mandić Manda.

U Medveđi je kuća Milašina Rakovića i njegove porodice. Inače u stvarnom svetu to je kuća Radoševog prijatelja, odnosno Nedeljkovog tasta.

Ovo imanje i dalje je u jako dobrom stanju i dvorište je očuvano, kao iz doba kada je snimana serija.

Odmah posle Medveđe, Tiktoker je posetio selo Bogdanje. Prolazeći kroz šarenolik pejzaž prvo je naišao na imanje Dragojla. Kuća je nažalost srušena, ostala je samo ulazna kapija i bunar.

Nastavljajući kroz selo otišao je na skroz drugi kraj, gde se nalazi kuća prijatelja Mitra iz Dubiča, koja je takođe u odličnom stanju.

Poslednja lokacija

Na kraju Tikoter je obišao i centralni deo Bogdanja i našao na Smiljaninu kuću (Nada Blam). Nažalost sudbina ove kuće je danas drugačija. Prozor je zazidan, a unutrašnjost kuće je totalno promenjena.

Interesantna priča za ovu kuću je da je unutrašnjost Radašinove kuće snimana zapravo u ovoj kući.

Podsećamo, okosnicu glumačke ekipe činili su Radoš Bajić, Ljiljana Stjepanović, Nedeljko Bajić, Milorad Mandić Manda, Olga Odanović, Nenad Okanović, Dragan Nikolić, Nada Blam i Mirko Babić.

