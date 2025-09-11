Slušaj vest

Kineski glumac i pevač Yu Menglong (Alan Yu). Pevač je stradao kako prenosi Economics Times nakon pada sa zgrade u glavnom gradu.

Kineski influenser u oblasti zabave detektiv Xiaoyan na Weibu, tvrdio je da je 36-godišnja zvezda bila s prijateljima u noći 10. septembra, prema News.Az. On je naveo kako je kineski glumac otišao oko 2 ujutro u svoju spavaću sobu te zaključao vrata.

Kada su ga, prema njegovom navodu, prijatelji tražili nisu mogli da ga pronađu a njegovo telo pronađeno je oko 6 sati ujutro od strane prolaznika koji je šetao psa i koji je ubrzo obavestio policiju.

Nakon što se vest o Yuovoj smrti prvi put pojavila, novinar Red Star Newsa kontaktirao je prijatelja glumca koji je bio iznenađen nakon što je saznao za glasine koje kruže internetom.

- Nazvao sam ga, ali mu je telefon bio isključen. Poslao sam mu poruku na WeChatu, ali nije odgovorio. Nije ažurirao svoje Moments u poslednjih nekoliko dana - rekao je on.

Menglong Yu je rođen 15. juna 1988. u Urumqiju, Xinjiang, Kina. Prema IMDb-u, on je glumac, poznat po filmovima Xin bai niang zi chuan qi (2019), Love Game in Eastern Fantasy (2024) i Liang sheng, Wo men ke bu ke yi bu you shang (2018) i druge.

Prema IMDb-u, dobio je nagradu za najboljeg glumca godine 2019. godine na Filmskom i televizijskom festivalu Golden Bud Network za TV seriju Xin bai niang zi chuan qi. Pre toga, dobio je i nagradu žirija za novog glumca godine 2018. godine na ceremoniji dodele nagrada za kvalitet televizijskih serija u Kini.

(Kurir.rs/Telegraf)