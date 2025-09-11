18. Leskovački internacionalni festival filmske režije biće održan od 14. do 18. oktobra
18. Leskovački internacionalni festival filmske režije biće održan od 14. do 18. oktobra. Ovogodišnji dobitnik nagrade Otisak Gorana Paskaljevića je reditelj Igor Bezinović.
O nagradi, koja nosi ime velikana srpskog, jugoslovenskog i evropskog filma, Igor Bezinović kaže:
„Od mojih prvih koraka u filmu nastojao sam zasnivati moj rad na filmskoj tradiciji, ali i na pronalaženju meni novih postupaka pri režiji filmova. S obzirom na to da se nagrada Otisak Gorana Paskaljevića dodjeljuje autorima s autentičnim stilom, drago mi je da LIFFE moj rad doživljava autentičnim. Vjerujem da je autentičnost jedan od ljepših komplimenata koje filmske autorice i autori mogu primiti kao opis njihovog rada.’’
Nagrada Otisak Gorana Paskaljevića je ustanovljena na Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije prošle godine i dodeljuje se filmskim umetnicima čiji su profesionalni rad, dar i etika i međunarodna prepoznatljivost u saglasju sa životom i radom proslavljenog autora. Nagradu dodeljuju LIFFE i Kristina Paskaljević, supruga Gorana Paskaljevića, a sastoji se od novčanog dela i statuete.
Tema ovogodišnjeg konkursa za statuetu Otisak Gorana Paskaljevića je bila njegov prvi igrani film ’’Čuvar plaže u zimskom periodu’’. Umetnički savet Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača i Kristina Paskaljević izabrali su rad mladog vajara iz Beograda, diplomca na Fakultetu likovnih umetnosti Marka Martića. Mladi umetnik ističe: „Stvarajući statuetu, oslonio sam se na atmosferu i emociju koje u sebi nosi „Čuvar plaže u zimskom periodu“ Gorana Paskaljevića. Taj film je za mene osećanje tišine, prostora i vremena u kojem se čovek suočava sa sobom. Glavni junak, svojim tihim prisustvom i nenametljivom snagom, postao je moj vodič u pronalaženju oblika koji će nositi i krhkost i istrajnost ljudskog postojanja. U statueti sam želeo da zabeležim upravo tu vrstu dostojanstva, koja se ne pokazuje glasno, već traje u svojoj jednostavnosti. Nadam se da će nagrada, dodeljena u čast Paskaljevića, prenositi dalje duh njegove poetike.“
Nagrada će reditelju Igoru Bezinoviću biti uručena 18. oktobra na zatvaranju 18. LIFFE-a.
Igor Bezinović je rođen u Rijeci. Diplomirao je filmsku i tv režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, kao i filozofiju, sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Režirao je filmove „Blokada“ (nagrada Oktavijan za najbolji hrvatski dokumentarac u 2012) „Veruda“ (nagrada Oktavijan za najbolji hrvatski dokumentarac u 2015) „Kratki izlet“ (Velika zlatna arena za najbolji hrvatski dugometražni igrani film u 2017). Njegov poslednji film “Fiume o morte!” je na prestižnom filmskom festivalu u Roterdamu ove godine, osvojio nagradu za najbolji film, dok je na 72. Filmskom festivalu u Puli ovenčan sa šest Zlatnih arena, uključujući i onu za najbolju režiju.
Leskovački internacionalni festival filmske režije - LIFFE pokrenut je 2008. godine u cilju promocije filmskih ostvarenja i autora iz zemlje i regiona. Tokom svoje sedamnaestogodišnje istorije, u organizaciji Leskovačkog kulturnog centra, razvio se u prestižnu manifestaciju koja prevazilazi lokalne okvire i ima sve veću popularnost kod filmofila i filmskih stvaralaca. Na festivalu se predstavljaju najvrednija ostvarenja iz regiona i do sada je prikazano više od 300 filmova pred oko 100.000 gledalaca. Uz to, LIFFE je imao veliki broj evropskih premijera u Srbiji, a na Festival su dolazili kultni autori eks jugoslovenske kinematografije. Internacionalni festival filmske režije u Leskovcu osnovan je sa idejom kulturološkog umrežavanja regiona. U prethodnih sedamnaest izdanja, Festival je ugostio više od sto reditelja različitih generacija, kao i veliki broj glumaca i filmskih profesionalaca iz Srbije i regiona.