18. Leskovački internacionalni festival filmske režije biće održan od 14. do 18. oktobra. Ovogodišnji dobitnik nagrade Otisak Gorana Paskaljevića je reditelj Igor Bezinović.

O nagradi, koja nosi ime velikana srpskog, jugoslovenskog i evropskog filma, Igor Bezinović kaže:

„Od mojih prvih koraka u filmu nastojao sam zasnivati moj rad na filmskoj tradiciji, ali i na pronalaženju meni novih postupaka pri režiji filmova. S obzirom na to da se nagrada Otisak Gorana Paskaljevića dodjeljuje autorima s autentičnim stilom, drago mi je da LIFFE moj rad doživljava autentičnim. Vjerujem da je autentičnost jedan od ljepših komplimenata koje filmske autorice i autori mogu primiti kao opis njihovog rada.’’

Foto: autor Marko Martić

Nagrada Otisak Gorana Paskaljevića je ustanovljena na Leskovačkom internacionalnom festivalu filmske režije prošle godine i dodeljuje se filmskim umetnicima čiji su profesionalni rad, dar i etika i međunarodna prepoznatljivost u saglasju sa životom i radom proslavljenog autora. Nagradu dodeljuju LIFFE i Kristina Paskaljević, supruga Gorana Paskaljevića, a sastoji se od novčanog dela i statuete.

Tema ovogodišnjeg konkursa za statuetu Otisak Gorana Paskaljevića je bila njegov prvi igrani film ’’Čuvar plaže u zimskom periodu’’. Umetnički savet Udruženja slikara i ljubitelja slikarstva Kornjača i Kristina Paskaljević izabrali su rad mladog vajara iz Beograda, diplomca na Fakultetu likovnih umetnosti Marka Martića. Mladi umetnik ističe: „Stvarajući statuetu, oslonio sam se na atmosferu i emociju koje u sebi nosi „Čuvar plaže u zimskom periodu“ Gorana Paskaljevića. Taj film je za mene osećanje tišine, prostora i vremena u kojem se čovek suočava sa sobom. Glavni junak, svojim tihim prisustvom i nenametljivom snagom, postao je moj vodič u pronalaženju oblika koji će nositi i krhkost i istrajnost ljudskog postojanja. U statueti sam želeo da zabeležim upravo tu vrstu dostojanstva, koja se ne pokazuje glasno, već traje u svojoj jednostavnosti. Nadam se da će nagrada, dodeljena u čast Paskaljevića, prenositi dalje duh njegove poetike.“

Statueta nagrade Otisak Gorana Paskaljevića Foto: autor Marko Martić

Nagrada će reditelju Igoru Bezinoviću biti uručena 18. oktobra na zatvaranju 18. LIFFE-a.

Igor Bezinović je rođen u Rijeci. Diplomirao je filmsku i tv režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, kao i filozofiju, sociologiju i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Režirao je filmove „Blokada“ (nagrada Oktavijan za najbolji hrvatski dokumentarac u 2012) „Veruda“ (nagrada Oktavijan za najbolji hrvatski dokumentarac u 2015) „Kratki izlet“ (Velika zlatna arena za najbolji hrvatski dugometražni igrani film u 2017). Njegov poslednji film “Fiume o morte!” je na prestižnom filmskom festivalu u Roterdamu ove godine, osvojio nagradu za najbolji film, dok je na 72. Filmskom festivalu u Puli ovenčan sa šest Zlatnih arena, uključujući i onu za najbolju režiju.