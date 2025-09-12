Slušaj vest

Muzika i humor i sve to u jednoj seriji. Od 13. septembra, svake subote i nedelje od 21sat, čeka nas do sada neviđen TV show - igrana serija „Izazov“, u kojoj ćemo pored velikog broja domaćih glumaca gledati i najpoznatije zvezde svetskog i domaćeg showbiza. Ova, po svemu potpuno drugačija serija, osmišljena je i realizovana u produkciji Vision Team-a i Telekoma Srbija.

Iako emitovanje TV sitkoma „ Izazov“ počinje tek za vikend na kanalu Superstar TV, u javnosti vlada veliko interesovanje. Eksplozivna

kombinacija neviđenih gostiju i duhovitih i dinamičnih životnih situacija će biti pravo osveženje za televizijsku publiku.

1/4 Vidi galeriju Serija "Izazov" Foto: Goran Đukanović

Naime, u prvim epizodama kao specijalni gosti pojavljuju se najveće domaće muzičke zvezde - Saša Matić, kao i Dejan Petrović sa svojim Big bendom. Njihove role su dale poseban značaj, a muzika je dodatno oplemenila epizode nove hit TV serije. Kako su se Saša i Dejan uklopili – ostavljamo gledaocima da procene, ali sigurno je jedno - njihova muzika nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Ova TV priča prati Saru, Beograđanku sa adresom u Njujorku i karijerom stilistkinje, koja upada u niz urnebesnih situacija koje će TV publiku naterati i da se smeje, ali i zamisli. U njen novi-stari život ulaze likovi koji su neodoljivo duhoviti, iskreni, emotivni, ali i surovo realni.

Kreativna producetkinja ovog TV serijala, proslavljena glumica Maja Mandžuka nas kroz 24 epizode vodi kroz priču o dve prijateljice koje, posle više godina života u Americi, dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov. Jedna se brzo vraća nazad, ali druga ostaje,mnogo duže nego što je planirala.

Serija "Izazov" Foto: Goran Đukanović

“S obzirom da volim da slušam dobru muziku, predložila sam reditelju pored Saše Matića i Dejana Petrovića, još nekoliko muzičkih zvezda koji su se pojavili u novogodišnjem specijalu. Svi su se rado odazvali a mi smo na setu uživali u dobroj muzici”, izjavila je Maja Mandžuka.

Glumačku podelu, pored Mandžuke, čine i Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović, Marija Karan, Angelina Michelle, Nebojša Ilić Cile, Una Bregović, Nikola Vujović i mnogi drugi.

Autorski tim potpisuju reditelj i scenarista Vladimir Aleksić, kreativna producentkinja Maja Mandžuka, producent Dragan Đurković, direktor fotografije Miodrag Miki Trajković, montažer Aref Zaabi, kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje Goran Bregović.