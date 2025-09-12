Najbolji izazov-muzika i humor: Saša Matić i Dejan Petrović u novoj TV seriji "Izazov"
Muzika i humor i sve to u jednoj seriji. Od 13. septembra, svake subote i nedelje od 21sat, čeka nas do sada neviđen TV show - igrana serija „Izazov“, u kojoj ćemo pored velikog broja domaćih glumaca gledati i najpoznatije zvezde svetskog i domaćeg showbiza. Ova, po svemu potpuno drugačija serija, osmišljena je i realizovana u produkciji Vision Team-a i Telekoma Srbija.
Iako emitovanje TV sitkoma „ Izazov“ počinje tek za vikend na kanalu Superstar TV, u javnosti vlada veliko interesovanje. Eksplozivna
kombinacija neviđenih gostiju i duhovitih i dinamičnih životnih situacija će biti pravo osveženje za televizijsku publiku.
Naime, u prvim epizodama kao specijalni gosti pojavljuju se najveće domaće muzičke zvezde - Saša Matić, kao i Dejan Petrović sa svojim Big bendom. Njihove role su dale poseban značaj, a muzika je dodatno oplemenila epizode nove hit TV serije. Kako su se Saša i Dejan uklopili – ostavljamo gledaocima da procene, ali sigurno je jedno - njihova muzika nikoga nije ostavila ravnodušnim.
Ova TV priča prati Saru, Beograđanku sa adresom u Njujorku i karijerom stilistkinje, koja upada u niz urnebesnih situacija koje će TV publiku naterati i da se smeje, ali i zamisli. U njen novi-stari život ulaze likovi koji su neodoljivo duhoviti, iskreni, emotivni, ali i surovo realni.
Kreativna producetkinja ovog TV serijala, proslavljena glumica Maja Mandžuka nas kroz 24 epizode vodi kroz priču o dve prijateljice koje, posle više godina života u Americi, dolaze u Beograd i tu započinju svoj pravi izazov. Jedna se brzo vraća nazad, ali druga ostaje,mnogo duže nego što je planirala.
“S obzirom da volim da slušam dobru muziku, predložila sam reditelju pored Saše Matića i Dejana Petrovića, još nekoliko muzičkih zvezda koji su se pojavili u novogodišnjem specijalu. Svi su se rado odazvali a mi smo na setu uživali u dobroj muzici”, izjavila je Maja Mandžuka.
Glumačku podelu, pored Mandžuke, čine i Nemanja Oliverić, Tara Jevrosimović, Zoran Cvijanović, Dubravka Mijatović, Marija Karan, Angelina Michelle, Nebojša Ilić Cile, Una Bregović, Nikola Vujović i mnogi drugi.
Autorski tim potpisuju reditelj i scenarista Vladimir Aleksić, kreativna producentkinja Maja Mandžuka, producent Dragan Đurković, direktor fotografije Miodrag Miki Trajković, montažer Aref Zaabi, kompozitor je Vojin Ristivojević, dok muziku za špicu potpisuje Goran Bregović.